Ceci est le nouveau Hyundai Kona et c’est une grosse surprise

Le Hyundai Kona de seconde génération a été lancé sur notre marché en 2023. Ce concurrent de la catégorie des SUV urbains (qu’on peut aussi qualifier de « compact » puisqu’il mesure tout de même 4,35 mètres) arrivera donc bientôt au stade de « mi-carrière », où les véhicules du marché neuf bénéficient généralement d’un restylage pour rester au catalogue encore deux ou trois ans de plus.

Mais dans son cas, le constructeur coréen a visiblement décidé d’adopter une stratégie différente. Le véhicule que vous pouvez observer dans l’image de tête de cet article serait en effet le Kona de troisième génération. L’image a été diffusée sur le réseau Twitter (X) par plusieurs comptes et d’autres images en fuite ont également été relayées par les spécialistes de Cochespias.

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Un Kona entièrement différent !

Ces images sont très surprenantes puisqu’elles montrent une auto à la silhouette totalement inédite, reposant clairement sur une base différente de celle du Kona actuel. On ne connaît pas encore ses dimensions mais il profiterait également pour grossir, adopter un positionnement plus haut de gamme que le modèle proposé aujourd’hui.

Contrairement au gros Ioniq 5 ou à la récente « petite » Ioniq 3, ce Kona n’utiliserait pas que des motorisations 100 % électriques et existerait aussi en version hybride. Il laisserait le choix entre les deux technologies.

Rendez-vous l’année prochaine

Ce Kona de troisième génération est attendu pour l’année prochaine. Il enverra très probablement le Kona actuel à la retraite plus tôt que prévu et arrivera dans sa version européenne la même année. Le design paraît radicalement différent de celui du Kona de seconde génération !