C’est dans les Alpes que la prochaine génération du crossover Hyundai Kona participe à des essais de validation en vue d’un lancement en 2027.

Alors que 2035 s’approche, les constructeurs mettent en place des mesures pour faire durer le plus longtemps possible leurs autos thermiques. Mais certains, au lieu de multiplier les restylages préfèrent renouveler plus rapidement leurs modèles actuels. C’est le cas du coréen Hyundai avec son crossover Hyundai Kona.

Le Hyundai Kona est un crossover de 4,35 m de long, dont la deuxième génération est apparue sur le marché en 2023. Alors que l’on s’attendait à un restylage de mi-carrière vers 2027, voici que s’approche une toute nouvelle génération qui devrait être présentée l’an prochain pour une commercialisation vers la fin de l’année 2027.

Des nouveaux modèles pour contrer les marques chinoises

Le constructeur coréen Hyundai était autrefois adepte de plusieurs restylages pour un même modèle, avec le Hyundai Kona, il préfère être plus radical en le remplaçant par une nouvelle génération. Cette accélération soudaine peut s’expliquer de plusieurs façons. Tout d’abord, cette nouvelle génération du Kona devra tenir le plus longtemps possible avant la « date butoir » de 2035. C’est un modèle qui doit satisfaire aux prochaines normes en matière de rejets polluants. Dans ce but, Hyundai travaille sur une nouvelle motorisation hybride non rechargeable (elle se nomme TMED-II) équipée d’un moteur thermique 1.6 remanié et de deux moteurs électriques (dont un sert de générateur et d’aide au démarrage, l’autre pouvant entraîner la voiture). Mais il y a aussi la concurrence de plus en plus vive des marques chinoises qui viennent produire leurs modèles en Europe, il convient donc d’avoir une gamme attrayante avec de nouveaux modèles qui devraient afficher des tarifs assez attractifs afin de lutter plus efficacement contre la concurrence chinoise. Enfin, en produisant de plus en plus de voitures en Europe (seul le Kona électrique est produit en République tchèque), la marque échappera aux droits de douane pour les modèles importés de zones hors UE. C’est pour cela qu’il se pourrait que la production des futurs Hyundai Kona thermique et électrique destinés à l’Europe soit réalisée intégralement sur le vieux continent.

Un design plus anguleux

Pour cette nouvelle génération du crossover Hyundai Kona, on peut distinguer sur le prototype quelques détails de style. Bien entendu, le prototype est toujours enveloppé d’adhésifs à l’avant et de bâches plastiques sur une grande partie de la carrosserie, mais il ne peut tout cacher. Ainsi on voit que le profil de l’entourage des vitres est désormais anguleux alors qu’il est arrondi sur l’actuelle génération. Il est donc probable que le style de ce modèle sera calqué sur les derniers modèles de la marque et en particulier sur celui de la nouvelle citadine Hyundai i20, dont la version sud-coréenne a été dévoilée. Cette citadine polyvalente affiche des entourages de vitres similaires. Le nouveau Hyundai Kona pourrait aussi s’inspirer des SUV Santa Fe et Nexo aux formes cubiques. Pour en savoir plus, il faut maintenant attendre l’an prochain.