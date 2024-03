Le Hyundai Kona 2 arrive en occasion : qu'est-ce "Kona"tend pour sauter dessus ?

Le premier Kona ne manquait pas de personnalité, le second n'en manque pas non plus, mais dans un autre style... Plus arrondi, plus bio design, le Kona 2 offre un look qui ne passe pas inaperçu, avec ses bandeaux lumineux, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, mais sans non plus choquer outre mesure.

Par contre, il grandit nettement, de 17 cm, pour culminer désormais à 4,35 m, se mettant ainsi à cheval entre deux catégories, celles des "vrais" SUV urbains, et des SUV compacts. En gonflant de tous côtés, il fait taire en tout cas une des critiques adressées à son prédécesseur, en l'occurrence le manque de place à bord, et dans le coffre. Les passagers disposent clairement de plus d'espace à l'arrière (merci l'empattement qui progresse de 6 cm), tandis que le compartiment à bagage passe de 361 à 466 litres. Il est bien plus aisé de partir en vacances avec armes et bagages !

Le nouveau Kona a également bien progressé en matière de confort. Les suspensions font preuve de plus de moelleux, ce qui change de la sécheresse d'amortissement de la première génération. Il ne perd pas pour autant en efficacité de comportement, avec un compromis mieux réussi entre confort et dynamisme.

Côté moteurs, il est disponible uniquement avec deux propositions. Hybride, avec un bloc de 141 ch, le même que précédemment, et accouplé à une boîte à double embrayage qui lui offre un meilleur agrément de conduite que ses concurrents à transmission à variation continue par train épicycloïdal (Toyota Yaris Cross), ou à boîte à crabots (Renault Captur). Et électrique, avec une version 155 ch avec batterie de 48,4 kWh et 218 ch avec batterie de 65,8 kWh. Pour ces versions, les autonomies respectives sont de 377 km, et entre 454 et 514 km en mixte WLTP.

Avec, pour finir, des tarifs certes élevés mais un rapport prix/équipement favorable et toujours une garantie de 5 ans kilométrage illimité et 8 ans et 160 000 km pour les batteries et moteurs des versions électriques, le dernier nous est apparu suite à nos essais comme une proposition à considérer.

Et si ces prix élevés tout de même en neuf pouvaient se voir adoucis en occasion ? Le Kona ne deviendrait-il pas une vraie bonne affaire ? C'est justement ce que cet article va s'atteler à dévoiler. Mais avant cela, voyons voir où l'on peut dénicher les premiers modèles de seconde main.

Hyundai Kona 2 d'occasion : les filières d'approvisionnement

Les premiers exemplaires sont apparus en concession il y a de cela environ 8 mois. Rares sont donc les propriétaires particuliers à se séparer de leur acquisition. Ils ne sont que 3 % actuellement sur la totalité des vendeurs. Les pros représentent donc 97 % de l'offre.

Ce sont essentiellement des concessionnaires de la marque, et quelques rares indépendants. Les véhicules sont en majorité des autos de direction ou de démonstration, mais aussi des "occasions 0 km", immatriculées pour beaucoup en fin d'année 2023 pour atteindre certains objectifs de vente, et ensuite revendues en tant que seconde main, mais sans avoir roulé.

Vous trouverez comme d'habitude l'essentiel de l'offre sur les deux principaux sites de petites annonces français que sont La Centrale, et le bon coin. Les deux sites se partagent environ, à date, 250 annonces.

Mais le constructeur coréen possède aussi son propre label occasion : "Hyundai Promise occasions garanties", qui propose environ une cinquantaine d'exemplaires de cette deuxième génération. Les modèles sont accessibles via ce lien vers leur site dédié aux occasions de la marque :

https://occasions.hyundai.fr/

Les tarifs affichés sont équivalents quelle que soit la filière ou le site consultés. Il n'y a pas d'avantage à privilégier l'un ou l'autre.