Comparatif vidéo - Hyundai Kona vs Peugeot e 2008 : quel SUV pour débuter dans l'électrique ?

S’il y a une catégorie qui a le vent en poupe sur le marché de l’électrique, c’est bien celle des SUV. Et compte tenu des prix exorbitants pratiqués, les modèles compacts sont les plus sollicités.

Le Hyundai Kona a été le premier à effectuer sa transition vers l’électrique. C’était en 2018. Les prestations du SUV coréen dans le domaine ont très vite convaincu la clientèle à tel point qu’en 2002, un Kona sur deux vendus en France était électrique. Depuis, la concurrence s’est étoffée et notamment au sein du groupe Stellantis qui compte pas moins de 4 modèles dans son vaste portefeuille de marques. On note Opel avec le Mokka-e, DS avec son DS3 Crossback, Jeep avec l’Avenger et bien sûr Peugeot avec l’e-2008. Le SUV Français connaît davantage de succès en version thermique se classant régulièrement dans le top 10 des ventes. En revanche, l’électrique représente à peine 12% du mix.

Peugeot a donc profité du restylage de milieu de carrière pour faire évoluer son offre. Le nouveau e-2008 gagne ainsi les services d’un moteur plus puissant de 156 ch associé à une nouvelle batterie (54 kWh). Le SUV fait ainsi grimper son autonomie à 406 km, selon le cycle WLTP. Notez que Peugeot continue de proposer en parallèle une version 136 ch équipée de l’ancienne batterie (50 kWh) à un tarif légèrement inférieur (38 950 €). Le Français se mesure aujourd’hui à la seconde génération de Hyundai Kona, qui, elle, évolue en profondeur. A commencer par son gabarit. Affichant 15 cm de plus en longueur (4,36 m), le nouveau Kona dépasse désormais son concurrent Français (4,30 m). Les deux modèles figurent d’ailleurs parmi les plus grands de la catégorie, prétendant logiquement à une utilisation un peu plus familiale.

Comme Peugeot, Hyundai propose deux versions, mais celles-ci (bien distinctes) s’adressent à un public bien différent. En entrée de gamme (la version testée à l’occasion de ce match), le Kona propose un moteur de 156 ch associé à une batterie de 48,4 kWh (utile) revendiquant une autonomie moyenne de 377 km selon le cycle WLTP. En haut de gamme, on retrouve une batterie de grosse capacité (64 kWh) associée à un moteur de 217 ch. L’ensemble garantit un rayon d’action pouvant dépasser les 500 km (517 km pour la version la plus efficiente).

Visuellement, les deux modèles revendiquent une personnalité forte avec d’un côté, un e-2008 aux lignes acérées, composées d’une face avant agressive et de flancs biseautés. Face à lui, le Kona affiche un visage lisse comme un galet pour maximiser l’aérodynamisme, et une signature lumineuse qui s’étend sur toute la largeur de la voiture.

Si le Kona est totalement métamorphosé à l’extérieur, il l’est également dans l’habitacle. La planche de bord aérienne et moderne reprend le schéma habituel avec deux écrans HD accolés l’un à l’autre. Un affichage tête haute est proposé en complément. Le e-2008 reconduit le i-cockpit, un ensemble composé de deux écrans, ici séparés. L'instrumentation numérique, associée à un affichage tête haute est complétée au centre de la planche de bord par un écran tactile de 10’’ (sur la majorité des finitions).

Planificateurs d'itinéraires, deux écoles

Ce dernier a fait l’objet d’optimisation grâce à l’arrivée d’un nouveau processeur. Toutefois, ses performances sont inférieures à celles du système embarqué du Kona. Ce dernier propose une résolution d'écran supérieure, une utilisation plus fluide et dispose surtout d'un planificateur d’itinéraire de série (Bluelink) qui laisse le choix du réseau de charge, informe sur le nombre d'arrêts sur votre parcours, la localisation et la disponibilité des bornes. Chez Peugeot, il faut souscrire un service additionnel appelé « Charge My Car » (fourni par Free2Move). Une fois l’application téléchargée et l’abonnement souscrit, le planificateur propose quasiment les mêmes services qui s’ajoutent automatiquement à la navigation.

Dans les deux cas la présentation intérieure est originale mais le Français conserve le leadership en matière de qualité. Les matériaux font plus cossus qu’à bord du Kona qui déçoit notamment par ses nombreux plastiques durs.

Le Kona met à profit son importante hausse de dimensions pour offrir un espace à vivre bien meilleur qu’auparavant. Désormais quatre adultes peuvent, sans peine, prendre place à bord. Les grands gabarits ne rencontreront aucune difficulté aux jambes et à la tête. Dans l’ensemble le coréen progresse de matière notable. Le Peugeot e-2008 malgré 6 cm de moins tient la corde offrant également un bon espace aux jambes et une garde au toit très correcte, pour y loger deux adultes de plus d’1m80. Toutefois, le Français doit abdiquer lorsqu’il s’agit d’aborder les rangements et le coffre.

Le nouveau Kona offre un volume de 466 litres sous tablette. Une donnée dans la moyenne haute de la catégorie (qui tient compte du rangement sous le double plancher) qui devance les 434 litres (405 litres +29 litres sous plancher) du Peugeot e-2008. Ce n’est pas tout, le Kona propose en prime un frunk, autrement dit un espace de rangement supplémentaire situé sous le capot, inexistant à bord du 2008. Une fois les sièges rabattus, le SUV du Lion reprend l’avantage proposant 1 496 litres contre 1 300 litres pour le coréen. Mais le coréen réplique par la présence d’une banquette 40/20/40 alors que le 2008 propose une 2/3-1/3. Au décompte des points, le Hyundai Kona prend l’ascendant sur la partie pratique.

Budget : un sérieux écart

Le Peugeot e 2008 comparé ici en finition intermédiaire Allure est facturé 42 400 € (hors bonus écologique. Face à lui le Kona en finition équivalente « Creative » réclame 41 850 €. Autant dire que ces deux rivaux sont facturés au même prix. Niveau budget, le coréen prend le large en proposant d’emblée une garantie de 5 ans kilométrage illimité, un système de connectivité gratuit et sans abonnement (Bluelink) ainsi que des tarifs préférentiels pour la recharge rapide sur le réseau Ionity, en tant que membre du consortium. De plus, le Kona affiche une décote moins importante sur le marché de la seconde main. Le e-2008 ne peut lutter facturant son service connecté (ChargeMyCar), se contentant d’une garantie simple de 2 ans. Enfin, les consommations mixtes officielles (WLTP) sont équivalentes, avec une moyenne de 14,6 kWh/100 km pour le Kona contre 14,7 kWh/100 km pour le Peugeot e 2008. Au final, le Kona sort large vainqueur de la partie budget.

Rapport prix/équipement : un Kona intouchable

Facturé 42 400 € le Peugeot e 2008 en finition Allure s’illustre par la présence d’un affichage de i-cocpkit 3D combiné à un affichage tête haute, ses feux à LED et ses jantes alliage 17'' diamantées. C’est bien peu face à la batterie d’équipements que propose le Kona pour seulement quelques centaines d’euros de plus en prix catalogue. Ainsi le coréen répond par un siège conducteur avec support lombaire électrique, une sellerie cuir-tissu, des sièges avant chauffants, le volant chauffant, la caméra de recul, la climatisation automatique bi-zone, le chargeur sans fil pour téléphone, la navigation Europe avec programme de mise à jour à distance et services Hyundai Live (information trafic, carburants, emplacements de stationnement, météo, points d'intérêt et zones de danger) et enfin l’accès mains-libres et démarrage sans clé.

Ces équipements ne sont pas disponibles avec la version Allure comparée aujourd’hui. Il faudra cocher des options ou s’orienter vers la finition du dessus « GT ». Enfin, le Kona propose de série le chargeur embarqué 11 kW (AC), un élément optionnel chez Peugeot (390 €). Le Kona remporte haut la main la partie rapport équipement.