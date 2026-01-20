La nouvelle voiture à hydrogène de Hyundai coûte trop cher pour battre les électriques à batteries

C’est déjà la troisième génération de voiture à hydrogène chez Hyundai. Après l’iX35 expérimental puis le Nexo, le constructeur coréen lance officiellement la seconde mouture de son SUV à pile à combustible, toujours nommé « Nexo » mais reposant sur un châssis différent.

Long de 4,75 mètres, ce nouveau Nexo possède un moteur électrique de 204 chevaux alimenté en énergie par une pile à combustible dont la puissance maximale est de 110 kW (150 chevaux). Cette dernière fonctionne grâce à 6,69 kg de dihydrogène stockés à 700 bars et promet une autonomie maximale WLTP comprise entre 751 et 826 km selon l’équipement et la finition.

A partir de 71 100€

Le prix de ce nouveau Nexo de seconde génération ? 71 100€ au minimum en finition Creative et 78 800€ pour la finition haut de gamme Executive. Même si on « progresse » par rapport au précédent Nexo qui se facturait chez nous plus de 80 000€, c’est un gros problème puisqu’il coûte 25 000€ de plus qu’un SUV électrique familial classique et se retrouve au niveau d’un excellent BMW iX3 de luxe, facturé 71 950€ avec ses énormes batteries lui permettant d’atteindre 805 km d’autonomie WLTP (avec une capacité de charge très rapide).

Même si ce Nexo peut heureusement compter sur un excellent niveau d’équipement de série (logique à ce prix), il n’est tout simplement pas en mesure de plaire au grand public à un tarif aussi élevé. C’est exactement le même problème que pour la Toyota Mirai, seul autre véhicule du marché à utiliser cette technologie de la pile à combustible pour le moment en France, facturé 73 000€.

Le problème du réseau, toujours

Rappelons par ailleurs qu’il n’existe actuellement qu’une petite cinquantaine de stations de dihydrogène en France. Même si l’autonomie maximale permet théoriquement au Nexo d’effectuer des trajets en utilisant ce maillage, c’est encore bien trop peu pour un usage quotidien sans contraintes. Et un plein de dihydrogène avec un réservoir de 6,69 kg, ça reviendra plus de 80€ en moyenne.