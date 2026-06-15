Rivale de la Renault Clio, la nouvelle Hyundai i20 devient une citadine énorme

Depuis 2009, Hyundai existe sur le marché des citadines « à l’européenne » avec la i20, passée à une troisième génération de modèle en 2020. Restylée en 2023, cette dernière se prépare à laisser la place à un tout nouveau véhicule : sur un marché glissant progressivement vers les voitures électriques et comme Volkswagen ou Renault, Hyundai ne veut pas abandonner le segment des citadines thermiques et dévoile la i20 de quatrième génération.

Elle est énorme, d’ailleurs : 4,13 mètres de long, ce qui en fait la citadine la plus grosse de la catégorie (sauf si l’on compte la BYD Dolphin G hybride rechargeable et ses 4,16 mètres). Surtout, elle affiche un design en nette rupture par rapport à la précédente i20 de troisième génération. Sa face avant très simple arbore un long bandeau LED tout comme la poupe, avec des proportions plutôt singulières dans la catégorie. Il y aurait presque un petit côté « Fiat Ritmo » dans cette poupe.

Que des motorisations à essence

Moderne et faisant la part belle aux grands écrans, l’intérieur surprend moins. A noter que Hyundai annonce un coffre à 346 litres, une donnée dans la bonne moyenne (surtout qu’il semble s’agir d’un chiffre en norme VDA et non pas en « litres d’eau »).

Sous le capot, Hyundai annonce pour l’instant des moteurs à essence de 1,0 et 1,2 litre et aucune version hybride pour l’instant (encore moins de diesel ou de déclinaison hybride rechargeable). Sachant que l’i20 sortante offrait chez nous des blocs à hybridation légère, le nouveau modèle devrait conserver ce genre de motorisation sur notre marché.

Pas encore le modèle européen

Il s’agit de toute façon pour l’instant de la i20 en version sud-coréenne et non pas de sa déclinaison vendue en Europe, dont les configurations pourraient différer légèrement par rapport à ce véhicule. Pour découvrir « notre » nouvelle Hyundai I20, il faudra attendre quelques mois de plus. Elle sera commercialisée aux côtés de la Ioniq 3, un petit SUV citadin 100 % électrique.