Lionel French Keogh, président de Hyundai France : "nous exposons dans des salons plus axés sur la vente"

Il est venu mais il n’est pas là. Lionel French Keogh, président de Hyundai France a bien volontiers répondu à l’invitation de Caradisiac, mais sa marque n’expose pas au Mondial 2024. « Nous avons discuté quelques mois avec les organisateurs, mais nous avons décidé de ne plus exposer dans les grands salons européens, comme Munich ou Paris, pour nous concentrer plutôt sur des manifestations plus petites, sur des salons de vente, plutôt que d’exposition ».

Et pourtant, la marque coréenne dispose d’une nouveauté importante : le petit SUV Inster qui devrait débarquer en concession en janvier prochain, « si les bateaux arrivent à temps ». Même si ce crossover citadin pose un problème en France qui, en plus de sa provenance, risque de lui coûter l’absence au catalogue du leasing social : il n’a que quatre places. « On est en train de discuter avec la maison mère pour résoudre ce problème » tempère Lionel French Keogh.

Un souci qui en chasse un autre, actuellement en voie de résolution : le manque de disponibilité du Tucson, le SUV compact de la marque, et son fer de lance. « On a bien progressé avec l’I10, l’I20 et l’I30, mais c’est vrai que le trou d’air de deux mois dans la production de Tucson nous a pénalisé cette année.

Le Tucson chouchou des flottes

D’autant que le Tucson est aussi le chouchou des flottes, et les ventes aux entreprises ont pâti de son absence. Mais tout rentre dans l’ordre désormais et toute la gamme Hyundai est à nouveau disponible, y compris le Ioniq 5N, ce SUV sportif et électrique qui reproduit le son et les passages de rapports comme une thermique et, surtout, « donne la banane à tous ceux qui l’essaient ».