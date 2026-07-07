La baisse est sévère, mais Vincent Després la tempère. Pour le nouveau président de Hyundai France, les 11,8 % de voitures vendues en moins depuis le début de l’année par rapport à 2025 sont liées aux loueurs courte durée. Un marché peu rentable que le Coréen, comme Renault d’ailleurs, semble fuir ces temps-ci. Et comme le Français, Hyundai se concentre sur la clientèle des particuliers qui représente la moitié de ses ventes.

Des modèles en fin de vie

Mais pour oublier cette mini-déconvenue du premier semestre, la marque se projette au second, et même à l’année prochaine. Le souci, et l’une des raisons de cette baisse des ventes, c’est que plusieurs modèles sont aujourd’hui en fin de vie. C’est le cas de l’I20, du Kona et du Bayon qui vont quitter l’arène avec des séries spéciales Ultime Edition.

Pour le nouveau Bayon, il faudra patienter jusqu’au Mondial de l’auto du mois d’octobre et c’est à la même occasion que l’on découvrira la Ioniq 3, la plus petite déclinaison de cette gamme de 100 % électriques qui sera à Paris, tout comme la Ioniq 6 N. Une version sportive de la 6 qui, initialement, n’était pas destinée à la France mais qui, in fine roulera sur nos routes.

L’autre nouveauté de la rentrée, moins véloce, mais qui ne devrait pas rencontrer beaucoup plus de succès est elle aussi une niche, constituée de la version à batterie du gros van Staria.

Au cours de ce Mondial, ultra-chargé pour le Coréen, on découvrira aussi le nouveau Tucson qui jusqu’ici remplit toujours son rôle de maître étalon du SUV du segment C en Europe et assure à lui seul 30 % des ventes de la marque. Un paradoxe pour un généraliste en France puisque c’est généralement les citadines polyvalentes qui remplissent ce rôle.

Un paradoxe qui a un fautif : l’I20 qui subit une double peine. L’auto est en fin de vie et, en plus, elle est malussée sans que son hybridation 48V ne la sorte de ce guêpier. Sa remplaçante existe et a déjà été présentée en Corée.

Les Européens attendent et trépignent mais ne peuvent toujours pas annoncer de date de lancement de cette grande citadine (4,13m) aux allures de SUV.

En attendant cette déferlante, Hyundai va proposer deux autos au leasing social qui ouvre ses portes le 16 juillet prochain. Le Kona EV sera ainsi proposé à 189 euros par mois en version 48kWh en finition Intuitive.

Deux modèles dans les starting-blocks du leasing social

Mais c’est surtout l’Inster qui devrait rencontrer les faveurs du public, puisque le micro SUV à la batterie de 42 kWh est disponible pour 139 euros par mois. Une petite auto qui est éligible dans ce leasing alors qu’elle est fabriquée en Corée du Sud. Les critères du leasing social sont parfois impénétrables.

Malgré tout, le marché français n’est pas le plus simple pour la marque coréenne. Pour autant, son nouveau président garde le sourire de celui qui, après une carrière chez Dacia, sait qu’il vogue désormais sur le navire du troisième groupe mondial derrière Toyota et Volkswagen. Un navire capable d’investir, rien qu’aux États-Unis, 23 milliards d’euros d’ici deux ans, aux seuls fins d’échapper aux taxes douanières de Donald Trump.