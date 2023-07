Hyundai i20 : la fiche fiabilité express de Caradisiac

En bref

Après huit années de bons et loyaux services, la Hyundai Getz cède sa place à la i20 au cours de l'hiver 2009. La nouvelle citadine coréenne abandonne le ''nom'' au profit de la lettre ''i'', à l'instar des autres modèles de la gamme. Comme sa devancière, elle est déclinée en 3 et 5 portes mais gagne 12 cm en longueur, ce qui lui confère une meilleure habitabilité. De même, le volume de coffre est plus important avec un gain de 50 litres, soit au total : 295 litres.

Côté mécanique, au lancement, la i20 est animée par un 1.2 essence de 77 ch et un 1.4 diesel CRDi de 75 ch et 90 ch. Pour ce qui est des finitions, trois niveaux : l'entrée de gamme Pack, le milieu de gamme Pack Clim et le haut de gamme Pack Color Confort. Dès la Pack, l’ABS, les 6 airbags, la direction assistée, l’ordinateur de bord, le volant réglable en hauteur, les vitres avant électriques, la radio CD sont de série.

À l'été 2012, la i20 bénéficie d'un profond restylage. À l'avant, elle s'affiche avec un nouveau bouclier, une nouvelle calandre et des optiques plus effilées. À l'arrière, feux et pare-chocs sont également modifiés. Autre changement, la puissance du 1.2 essence passe de 77 ch à 85 ch. Sur le plan fiabilité, quelques incidents mécaniques ont entaché sa carrière comme la faiblesse de la butée d'embrayage et des batteries à la durée de vie trop courte.

Mais c'est du côté de la qualité de l'habitacle que la i20 se montre assez décevante avec la présence de plastiques bas de gamme et fragiles. Enfin, en matière d'offre en occasion, il n'y a pas pléthore, mais pas de jaloux, il y a autant de versions essence que de diesel.

SOUS LE CAPOT

En diesel

1.1 CRDi : 75 ch

1.4 CRDi : 75 ch et 90 ch

En essence

1.2 : 77 ch et 85 ch

LA i20 A LA LOUPE

Comment vieillit-elle ?

Ce n'est pas vraiment le top. De nombreux possesseurs se plaignent de la présence à bord, de plastiques bas de gamme et fragiles. Bruits et vibrations apparaissent rapidement.

Les pièces d'usure sont-elles endurantes ?

L'ensemble des organes courants (plaquettes, disques de freins, embrayage...) se montrent plutôt robustes bien que la i20 soit une citadine et sont donc très sollicités.

Les pièces détachées sont-elles coûteuses ?

Les tarifs sont en rapport avec la catégorie du véhicule, mais restent au-dessus de la moyenne par rapport à la concurrence européenne.

Est-elle chère à entretenir ?

Les coûts de maintenance vont de pair avec les prix des pièces détachées. Si ceux des entretiens courants sont raisonnables ils grimpent vite en cas de grosses réparations.