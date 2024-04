Scoop – Hyundai Ioniq 6 N : une familiale survoltée !

C’est l’an prochain que devra apparaître la version la plus turbulente de la Hyundai Ioniq 6 qui se nommera tout naturellement Ioniq 6N. Elle devrait reprendre la même motorisation de 650 ch que la Hyundai Ioniq 5N que l'on vient d'essayer. Comme pour la Ioniq 5N, les 650 ch de cette auto seront disponibles durant 10 secondes avec le mode N Grin Boost, de quoi atteindre le nirvana pour les fans d’accélérations. Sans ce coup de fouet électrique ce sera 609 ch, ce qui reste un excellent niveau de puissance. La future Ioniq 6N devrait afficher également 740 Nm de couple et 770 Nm avec le mode N Grin Boost. Rappelons que ce mode est actionnable depuis le volant et le couple est transmis au quatre roues grâce aux deux moteurs électriques (un sur chaque essieu).

Pour le moment, le prototype de la Ioniq 6N effectue des essais de mise au point. La ligne de l’auto ne parait pas particulièrement transformée, mais tous les appendices aérodynamiques ne sont pas forcément tous présent. On note toutefois la présence de grandes jantes de 20 pouces, à l’intérieur desquelles on voit apparaître des disques de freins de grande taille accompagnés d’étriers rouges, les passages de roues ont également été modifiés (sans doute pour accueillir des voies avant et arrière qui sont élargies), tandis qu’à l’arrière le becquet situé en bas de pavillon reçoit à son extrémité comme une réglette verticale, une sorte de « flap Gurney ».

Ce prototype qui circule en Allemagne en est à ses débuts de mise au point et des modifications pourraient lui être apportées par la suite. Nos chasseurs de scoop pensent que des prototypes de la voiture quasi définitive doivent être en ce moment même à l’essai en Corée-du-Sud, mais ils ne savent pas quand ils apparaîtront en Europe. Affaire à suivre.