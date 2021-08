Comparatif vidéo - Ford Fiesta ST VS Hyundai i20 N : les survivantes

Il est bien loin le temps où les petits GTI étaient monnaie courante. Aujourd’hui, avec le durcissement des normes antipollution, les ventes se sont effondrées, ce qui a amené la plupart des constructeurs a déserté e segment. Résultat, aujourd’hui, les citadines sportives se comptent sur les doigts d’une main. Et encore, si on tient compte de la Toyota Yaris GR, nettement plus puissante avec ses 261 ch et ses 4 roues motrices et la Suzuki Swift Sport qui ne joue pas dans la même cour avec ses « petits » 136 ch. Au final, les deux seules vraies rivales sont la Ford Fiesta ST et la toute nouvelle Hyundai i20 N, qui vient juste de débarquer. Et c’est justement le programme de notre match d’aujourd’hui, qui aura comme arbitre, notre pilote maison Soheil Ayari, sur le circuit de la Ferté Gaucher.

Même si la puissance (env 200 ch) de nos deux concurrentes est identique, leurs différences sont nombreuses. Cela commence tout d'abord pour leur apparence totalement opposée. Ainsi, la Fiesta ST joue la carte de la sobriété et il faut presque un œil d’expert pour la distinguer d’une version plus sage. Les seuls détails spécifiques sont les quelques logos ST, les jantes 18 pouces spécifiques, l’aileron arrière ou la double sorte d’échappement. Style nettement plus tape à l’œil pour la i20 qui ne passe pas inaperçue avec notamment son énorme aileron de toit et son diffuseur arrière surtout avec ce mariage de couleurs bleu, noir et rouge, loin de faire l’unanimité.

Les forces en présence

Ford Fiesta ST

Hyundai i20 N

Puissance 200 ch 204 ch Couple 300 Nm 275 Nm Poids 1 135 kg 1 190 kg Monte pneumatique Michelin Pilot Sport 4 Pirelli P-Zero Prix (hors options) 29 650 € 27 800 € Prix modèle essayé 30 200 € 28 350 € Malus 1 276 € 1 276 €

Mécaniquement, elles divergent aussi avec un trois cylindres 1.5 du côté de chez Ford contre un 1.6 4 cylindres pour la i20. Les performances sont proches avec un 0 à 100 km/h abattu en 6,5 s pour la Fiesta contre 6,2s pour la Hyundai. Des performances sympathiques, qui donnent le sourire. Mais quelle est celle qui va avoir les faveurs de Soheil Ayari, réponse sur le circuit de la Ferté Gaucher.

