Lancée en 2020 et restylée en 2023, la citadine Hyundai i20 s’apprête à changer de génération en devenant de plus en plus électrifiée.

Produite à Izmit en Turquie, la Hyundai i20 de troisième génération est une citadine qui a un peu de mal à s’écouler sur le sol français. Elle n’est pas la voiture la plus vendue de la marque coréenne, laissant ce titre aux SUV de la marque que sont les Hyundai Kona et Hyundai Tucson. Et son dernier restylage assez timide en 2023 n’a pas bousculé sa courbe des ventes.

Pourtant cette petite auto ne manque pas d’atouts à commencer par sa garantie 5 ans, son bel espace intérieur et son volume de coffre correct ainsi qu’une dotation en équipement assez pléthorique. Heureusement pour elle, certains marchés en raffolent, c’est le cas de l’Amérique du Sud, de l’Inde et de la Turquie, son lieu de production.

Gros camouflage pour la citadine Hyundai

Face aux stars de la catégorie que sont les Peugeot 208 et Renault Clio sur notre marché, la Hyundai I20 est à la peine et n’arrive pas à séduire, Hyundai espère modifier cela avec la quatrième génération. Hyundai poursuit d’ailleurs activement les essais de mise au point de cette quatrième génération de i20. Des prototypes fortement camouflés de cette auto ont été surpris par nos chasseurs de scoop sur la route. Lorsque l’on dit « fortement camouflé », c’est en effet le cas de ce prototype que nous présentons. La marque Hyundai est passée maître dans l’art du déguisement et la Hyundai i20 « 4 » reçoit, comme tous les prototypes de la marque, de belles bâches noires à l’avant, sur les flancs et à l’arrière. Et comme si cela ne suffisait pas, ces bâches recouvrent les parties de la carrosserie, sur laquelle la marque coréenne a cru bon de déposer des adhésifs noir et blanc brouillant encore plus par leurs motifs les formes de ce véhicule.

Une nouvelle i20 N mais hybride cette fois !

Et ce que cachent ses bâches, c’est un nouveau style qui devrait s’inspirer des derniers modèles de Hyundai. Ainsi on voit très bien que les portes de l’auto affichent au niveau des entourages de vitres des angles prononcés, à l’image de ce que l’on trouve sur les Hyundai Inster, Hyundai Nexo et Hyundai Santa Fe. L’allure générale de l’auto va être plus anguleuse et la Hyundai i20 devrait en cela se différencier fortement de la nouvelle Hyundai Ioniq 3 qui sera le pendant électrique de la i20. Car la future i20 n’aura droit qu’à des motorisations thermiques électrifiées, au moins en 48V et il pourrait même y avoir une version full-hybrid comme la Toyota Yaris. Tandis que la future version sportive i20 N devrait également revenir dans la gamme et elle se verrait dotée elle aussi d’une motorisation hybride.