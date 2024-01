Retrouvez-nous demain pour découvrir en live la nouvelle Hyundai i20

Pas facile pour la coréenne de se frayer un chemin en France entre les Renault Clio et Peugeot 208. Pour continuer à attirer l’attention des clients dans le segment des citadines, la Coréenne n’a d’autre choix que de se mettre à jour. Hyundai fait légèrement évoluer la calandre et le bouclier. De profil, seul le dessin des jantes (de 16 et 17 pouces) est revu. Quant à l’arrière, les designers ont retouché le graphisme des feux et le bouclier. Ces changements sont très subtils et ne sauteront pas aux yeux des passants.

A bord, la Hyundai I20 millésime 2023, se dote dès l’entrée de gamme d’un écran LCD de 4,2 pouces, de ports USB-C, d’une fonction e-Call de deuxième génération via la 4G ainsi que des mises à jour de la cartographie à distance. Idem pour les équipements de sécurité (Hyundai Smart Sense) qui propose de série le système de freinage d’urgence prenant désormais en compte les cyclistes, et l’aide au maintien dans la voie.

Techniquement, pas de modifications non plus, on retrouve le moteur 1.2 84 ch en entrée de gamme, ainsi que le 1.0 T-GDI 100 ch microhybridé, disponible au choix en boîte mécanique 6 rapports ou en boîte manuelle pilotée à double embrayage à 7 rapports (+ 1 600 €). Elle garde aussi bien sûr l'avantage de sa garantie 5 ans kilométrage illimité, rassurante en cas de souci.

Les tarifs sont calqués sur ceux des stars françaises. Ils débutent à 18 600 € en finition d’entrée de gamme « Initia ». A ce prix, les clients ont droit à la connectivité Apple Car Play & Android Auto (via un écran tactile central de 8 pouces), à un port USB C à l’avant et à une une caméra de recul de série. Retrouvez-nous dès demain pour découvrir en direct la nouvelle Hyundai i20.