Hyundai i20 restylée : timides évolutions - En direct du Salon de Lyon 2023

La carrière de la citadine polyvalente de Hyundai n'est pas folichonne chez nous. On en voit très peu sur nos routes, ce qui est confirmé par des chiffres de ventes médiocres (4 225 exemplaires depuis le début de l'année, contre presque 63 000 Clio par exemple).

Mais la France n'est pas le monde, et la i20 se vend mieux ailleurs. Hyundai ne la délaisse donc pas et lui offre une (petite) cure de rajeunissement.

Rien qui bouleverse le style de cette auto de 4,04 m de long, soit le même gabarit que sa principale rivale la Clio (4,05 m). On note un nouveau dessin de la calandre, dont les lignes inférieures se retrouvent dans le prolongement des feux. Le bouclier est également revu. Mais il faut mettre les deux "phases" l'une à côté de l'autre pour vraiment se rendre compte de ce qui a changé.

Les jantes 16 ou 17 pouces adoptent un nouveau dessin, seule différence sur le profil, tandis qu'à l'arrière, le dessin et la couleur interne des feux ont été revus (mais on garde la signature lumineuse en forme de Z).

Planche de bord identique, équipement enrichi

Dans l'habitacle, pas de surprise, la planche de bord ne bouge pas d'un iota dans le dessin. Mais c'est l'équipement qui s'enrichit : l'aide au freinage d'urgence repère désormais les cyclistes, l'aide au maintien dans la voie apparaît, tout comme un système d'appel d'urgence e-call de deuxième génération à base de puce 4G, la mise à jour à distance de la cartographie du GPS, des ports USB-C ou encore un écran LCD 4,2 pouces en entrée de gamme pour l'instrumentation. Le combiné entièrement numérique 10,25 pouces est toujours disponible en haut de gamme, l'écran multimédia fait la même taille.

Techniquement, pas de modifications non plus, on retrouve le moteur 1.2 84 ch en entrée de gamme, ainsi que le 1.0 T-GDI 100 ch microhybridé, disponible au choix en boîte mécanique 6 rapports ou en boîte manuelle pilotée à double embrayage à 7 rapports.

La i20 reste également une spacieuse polyvalente, avec un coffre de 352 litres, ce qui est dans la moyenne haute de la catégorie, et même 1 165 litres banquette rabattue. Elle fait mieux que ses rivales, Skoda Fabia exceptée.

Elle garde aussi bien sûr l'avantage de sa garantie 5 ans kilométrage illimité, rassurante en cas de souci.

La gamme et les prix sont connus, voir le tableau ci-dessous.

Motorisation Initia Intuitive Creative Executive 1.2 84 ch 18 600 € 19 900 € 1.0 T-GDI 100 Hybrid 48V 21 700 € 24 200 € 1.0 T-GDI 100 DCT-7 Hybrid 48V 23 300 € 25 800 € 26 800 €

L'instant Caradisiac : laissez-nous la i20 N !

Avec ce restylage, on ne sait pas encore si Hyundai va maintenir au catalogue la version vitaminée N de sa i20... On le rappelle, elle est dotée d'un 1.6 turbo de 204 ch. Car avec la disparition des petites citadines puissantes, comme la Clio R.S., la 208 GTI ou la Fiesta ST, elle serait un peu seule sur le marché, ce qui lui donnerait un peu d'intérêt.