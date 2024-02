Si ses chiffres de vente sont toujours demeurés loin derrière ceux de ses rivaux français, la première génération de Kona a toutefois rencontré un succès honorable dans l’Hexagone. Succès décuplé lors de l’arrivée, en 2018, des versions hybrides et électriques. La première mouture de ce Hyundai n’était toutefois pas exempte de défauts, à commencer par une habitabilité aux places arrière et un volume de coffre insuffisants.

dailymotion Comparatif video – Hyundai Kona vs Renault Captur : l’outsider qui veut devenir une référence

Puisque l’on ne change pas une recette qui gagne, le Kona II fait évoluer les principales recettes utilisées par son prédécesseur. Il conserve un design très personnel, même s’il est très différent de celui du premier opus, et les versions électrifiées sont conservées à côté de la version hybride. Quant à la clientèle du Diesel, elle n'a plus d’autre choix que de quitter la marque ou de passer au plus imposant Tucson.

Le bureau d’études Hyundai ne s’est toutefois pas privé de faire évoluer ce SUV du segment B. D’abord en le faisant largement grandir, ceci afin d’en finir avec les critiques liées au coffre et à l’espace au second rang. Sur le plan technique, en revanche, la version hybride qui nous intéresse ici reste très similaire à la précédente. On retrouve donc toujours le couple moteur électrique/1.6 essence délivrant 141 ch.

Face à ce Hyundai, la concurrence ne manque pas. Toutefois, Stellantis ayant misé sur le 100 % électrique, le seul représentant tricolore du segment des petits SUV hybrides est le Renault Captur. L’actuelle et seconde génération est bien connue des automobilistes, puisqu’elle est commercialisée depuis fin 2019. Elle devrait d’ailleurs, dans les premiers mois de 2024, être restylée et ainsi recevoir une nouvelle face avant inspirée de celle de l’actuelle Clio.

Sous le capot du Captur, les ingénieurs ont glissé un ensemble mécanique plus complexe que celui du Kona. Ainsi, en plus d’un 1.6 essence de 91 ch et d’un bloc électrique de 48 ch, on trouve également un alterno-démarreur de 20 ch. La puissance maximale combinée de ce trio atteint ainsi 145 ch. Pour assurer la transmission de la puissance vers les roues avant, le Renault fait appel à une originale boîte à crabots.

Les ingrédients choisis par nos deux concurrents sont donc notablement différents. Reste à savoir lequel des deux s’avère le plus recommandable.

Aspects pratiques : le Kona s’adapte aux familles

Depuis quelque temps, Hyundai dote ses modèles d’intérieur mêlant modernité et zénitude. En ce qui concerne le premier aspect, le nouveau Kona s’est largement inspiré des Ioniq 5 et Ioniq 6. On retrouve donc le double écran haute définition chargé, côté conducteur, de faire office de combiné d’instrumentations personnalisable et, au sommet de la console centrale, de permettre de piloter la plupart des fonctions de sécurité et de confort. S’agissant de cette tablette tactile, on ne peut que déplorer son manque d’ergonomie. Ainsi, pour déconnecter le Lane Assist, il faut réaliser jusqu’à 5 manipulations. C’est autant de temps consacré à ne pas regarder la route et, donc, à se mettre en danger. Heureusement, certaines commandes essentielles (climatisation, système multimédia…) se pilotent partiellement ou totalement depuis des boutons physiques situés juste au-dessous de cet écran. Un bon point.

Le Kona a fait également de gros efforts en matière de rangement. On peut, par exemple, caser une sacoche contenant un ordinateur dans la console centrale. La boîte à gants est également plutôt volumineuse, mais, sous l’accoudoir central, ne se trouve aucun rangement fermé. Dommage.

Le Renault ne se montre pas aussi malin lorsqu’il s’agit de déposer des objets aux places avant. Certes, sous la console sur laquelle repose le levier de boîte de vitesses, on trouve un espace volumineux. Mais, non fermé et doté de rebords peu marqués, il laisse régulièrement s’échapper les objets s’y trouvant lorsque l’on aborde une courbe prononcée. Face au passager, on trouve une boîte à gants façon tiroir. Cela permet de disposer d’un volant de rangement occulté conséquent. Mais, lorsque le siège passager est occupé, il est difficile d’y accéder puisqu’elle vient taper dans les genoux.

Le Captur se rattrape avec une tablette tactile plus simple à appréhender pour un novice. Sa réactivité n’est pas forcément parfaite (il faut régulièrement s’y reprendre à plusieurs fois pour qu’elle enregistre une pression sur l’écran) mais on y trouve plus facilement les fonctions que l’on recherche. Là encore, les commandes de climatisation sont déportées sous cette tablette, ce qui permet des réglages intuitifs, tandis que les principales aides à la conduite se commandent depuis des touches situées à gauche du volant. Comme son rival, le français a abandonné les compteurs traditionnels au profit d’un écran haute définition.

Ce dernier prend également l’avantage en matière de présentation et de finition. Certes, à bord du Captur, l’ambiance n’est guère joyeuse puisque composée en quasi-totalité de noir. Le plus important, à savoir des matériaux de qualité et des assemblages soignés, est toutefois de la partie.

Le Kona a tout autant soigné les ajustements des éléments du mobilier de bord et, même si la plupart des finitions ne sont disponibles qu’avec une harmonie intérieure noire, il permet aussi d’opter pour un intérieur gris clair du plus bel effet. En revanche, certains plastiques sont trop bas de gamme pour ce type de voiture.

Parmi les principales évolutions de cette deuxième génération de Kona, on trouve l’importante progression de ses côtes extérieures (+ 18 cm en longueur et + 3 cm en largeur). Les habitants des centres-villes le regretteront, puisque cela le rend plus difficile à garer. En revanche, cela lui permet de disposer d’un espace intérieur au meilleur niveau du segment, notamment aux places arrière où une paire d’adultes aura toutes ses aises, que ce soit pour ses jambes, ses coudes ou sa tête. La malle profit également de cette crise de croissance puisque, avec 466 l, elle a gagné plus d’une centaine de litres d’une génération à l’autre.

Avec 4,23 m de long, le Captur est 12 cm plus court que son concurrent. Cela se paie cher aux places arrière, où l’espace manque pour caser les jambes de plus de 1,70 m. Même punition en ce qui concerne le coffre avec, selon que la banquette (elle est coulissante de série) soit avancée ou reculée, 265 à 379 l. Le constat est donc sans appel : pour une famille comprenant au moins 1 enfant, le Kona est le seul des deux à permettre de partir en week-end ou en vacances dans de bonnes conditions.

Pratique Hyundai Kona Hybrid Creative Renault Captur E-Tech Techno Hyundai Kona Hybrid Creative Renault Captur E-Tech Techno Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Note : 14,7 /20 15,3 /20 14,7 /20 15,3 /20 Explication des critères de notation

Budget : le Kona voit grand

S’il y a bien longtemps que Hyundai estime ne plus avoir besoin de proposer des modèles à prix discount pour séduire, les tarifs du nouveau Kona ont toutefois subi la même crise de croissance que la carrosserie. Il faut ainsi s’acquitter d’un minimum de 33 400 € pour s’offrir le SUV coréen. À côté, avec un prix de base de "seulement" 30 000 €, la Captur paraît bon marché.

L’écart de prix est même encore plus conséquent si l’on regarde les tarifs des finitions opposées ici. Comptez 30 900 € pour le Captur Techno et pas moins que 35 750 € pour le Kona Creative. Quant à la finition Exécutive du coréen, photographiée ici, elle tutoie la barre de 39 000 €.

Une fois la facture d’achat digérée, le Kona se fera plus tendre avec le budget familial. Son appétit s’avère, avec une moyenne de 6 l/100 km relevée lors de notre essai, moins conséquent que celui de son rival, qui aura réclamé, sur le même parcours, un demi-litre supplémentaire tous les 100 km. Dans un cas comme dans l’autre, n’escomptez pas faire baisser le budget carburant en forçant le roulage en tout électrique. Les petites batteries de nos compères (1,56 kWh pour le Hyundai et 1,2 kWh pour le Renault) ne leur permettent, au mieux que 2 km avant d’avoir besoin de puiser dans le réservoir de sans-plomb.

En revanche, en ville, le choix de la technologie hybride s’avère toujours aussi judicieux. L’un comme l’autre parviennent à rester, sur ce terrain, sous la barre des 5 l/100 km. En appliquant au pied de la lettre les règles de l’écoconduite, on parvient même à tutoyer les 4 l/100 km.

Budget Hyundai Kona Hybrid Creative Renault Captur E-Tech Techno Hyundai Kona Hybrid Creative Renault Captur E-Tech Techno Coût d'achat















Bonus/malus















Consommation : données constructeur















Consommation : relevés Caradisiac















Courroie de distribution/chaîne















Cote attendue















Durée de la garantie















Fiabilité attendue/coût de réparations















Coût d'achat















Bonus/malus















Consommation : données constructeur















Consommation : relevés Caradisiac















Courroie de distribution/chaîne















Cote attendue















Durée de la garantie















Fiabilité attendue/coût de réparations















Note : 13,5 /20 14,5 /20 13,5 /20 14,5 /20 Explication des critères de notation

Équipement : un coréen qui se décline à l’envie

À l’instar de leurs rivales japonaises, les marques coréennes n’ont jamais été portées sur les listes d’options à rallonge, préférant décliner leurs gammes en de nombreux niveaux d’équipement. Une politique que l’on retrouve sur le nouveau Kona puisque, dans sa variante hybride, il ne propose pas moins que 4 déclinaisons.

Comme toujours chez Hyundai, l’entrée de gamme, nommé ici Intuitive, se veut plutôt complète. Les radars de stationnement sont présents à l’avant et à l’arrière, la climatisation est automatique et bi-zone, les feux de route sont automatiques, le régulateur de vitesse adaptatif et le démarrage se fait grâce à une clé mains libres. On trouve également les jantes alliage de 16" et la navigation connectée.

À partir de la version Creative, ce contenu s’enrichit des compteurs numériques, des jantes de 18", du chargeur de smartphone à induction, du détecteur de pluie, de la sellerie cuir/tissu et du détecteur d’angles morts. Le stationnement par télécommande arrive, pour sa part, sur la finition Executive, tout comme la caméra 360°, la clé digitale, le hayon mains libres ainsi que les sièges en cuir, ventilés et électriques à l’avant. Récemment, la gamme s’est vue compléter par la N Line Executive, au look extérieur plus sportif et qui troque sa sellerie cuir pour une autre, mêlant cuir et Alcantara.

Chez Renault, au contraire, la gamme du Captur s’est, il y a quelques semaines, réduite à seulement 3 propositions : Evolution (jantes alliage 17", radar de recul, clé mains libres…), Techno (peinture bi ton, jantes 18", caméra de recul…) et E-Tech Engineered (GPS, combiné d’instrumentations digital 10", radars de stationnement avant, look extérieur spécifique…).

En contrepartie, l’offre en matière d’options, limitée aux peintures, toit noir et toit ouvrant sur le Kona, comprend ici plus d’une dizaine de références. On trouve, notamment, le pack Advanced Driving Assist (régulateur de vitesse adaptatif, détecteur d’angles morts, volant chauffant…), le pack Bose Sound System ou encore la roue de secours, le toit ouvrant et les sièges avant chauffants.

Les fans de personnalisation seront sensibles aux nombreuses propositions de teintes extérieures, monochromes ou bi ton, disponibles sur ces deux SUV. Selon les versions, on en compte jusqu’à 13 sur le coréen et carrément 19 sur le français.