Maxi-fiche occasion - Hyundai Kona : un coréen "moyennement" fiable...

En bref

Depuis rejoint par un modèle encore plus petit, le Bayon, le Kona a été le premier SUV urbain du constructeur coréen. Un modèle qui n'a pas hésité à étaler un style fort, et original, avec des optiques à double étage, des lignes très travaillées et des boucliers presque torturés au niveau du style.

Et s'il se fait moins remarquer à l'intérieur de l'habitacle, esthétiquement du moins (c'est sobre et un peu triste), il impressionne tout de même par un bon niveau d'équipement , et une qualité de finition tout à fait conforme à ce qu'on attend dans la catégorie, au niveau des matériaux et des assemblages.

Les bémols se trouvent au niveau de l'habitabilité arrière et du volume de coffre, qui sont en deçà de la moyenne.

Mais là où le Kona impressionne, c'est au niveau du choix offert pour les motorisations et transmissions. Il existe en essence, diesel, hybride simple, et même 100 % électrique, avec deux capacités de batterie et deux puissances disponibles. Pas mal. Encore mieux, c'est l'un des rares SUV urbain à être disponible en 4x2 ET en 4x4 (sur les plus puissants blocs essence et diesels).

En matière de fiabilité, il n'est pas blanc comme neige. Il souffre malheureusement de quelques soucis bien identifiés. Mais la garantie 5 ans kilométrage illimité rassure. Sur le marché de l'occasion, l'offre est bien présente aujourd'hui, à des tarifs parfois salés.