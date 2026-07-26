Une petite batterie peut-elle suffire à une grosse voiture électrique comme la Volkswagen ID.7 Pure ?

EN BREF 204 ch 59 kWh de batteries 53 700€ + 8 000€ de remise Eligible au bonus écologique 455 km WLTP annoncés

62 250€. Voilà le prix de base de la Volkswagen ID.7 à la fin de l’année 2023 lorsque le constructeur allemand la lançait sur le marché français. La grosse familiale avait beau afficher un excellent niveau de confort et une habitabilité remarquable, ce genre d’addition (pouvant vite dépasser les 70 000€ en finition haute) l’empêchait d’office de viser le grand public.

Heureusement, Volkswagen a vite consenti de belles remises pour sauver son grand modèle électrique. Jusqu’à plus de 10 000€ par moments, expliquant les 76 667 exemplaires écoulés en Europe l’année dernière, plaçant l’ID.7 à la septième place des modèles électriques les plus vendus du Vieux Continent. Et le constructeur de Wolfsburg va cette fois plus loin dans son adaptation aux spécificités du marché français : il lance l’ID.7 Pure, une déclinaison embarquant les batteries LFP de 59 kWh de capacité nette (également présentes dans un grand nombre de véhicules électriques compacts au sein du groupe) au lieu des accumulateurs de 77 et de 86 kWh proposés jusqu’ici.

Une interface entièrement nouvelle, aussi

Outre cette nouvelle « petite » batterie, l’ID.7 modifie son interface de bord sur toutes les versions de la gamme. Exit l’ancien logiciel 100 % Cariad de conception interne, la familiale passe à une interface intégrant Android Automotive (déjà installée dans les Volkswagen ID.3 Neo, Cupra Born et autres Audi Q4 e-tron restylé). Et elle oublie enfin les boutons tactiles sur le volant, remplacé comme dans l’ID.3 Neo par des pièces « classiques » au fonctionnement plus simple.

Pour le reste, cette grosse berline de 4,96 mètres de long également proposée en break (Tourer) conserve tous les éléments des précédentes moutures et son design, au-delà des quelques détails intérieurs précédemment cités, n’évolue pas.

Sur la route, une consommation record aidée par les conditions

Nous prenons le volant de cette ID.7 Pure en version Touring, dans un cadre très favorable aux économies d’énergie : celui des routes de Norvège, limitées à 100 km/h au maximum avec un important trafic sur la plupart des portions empruntées, avec une vitesse moyenne de 70-80 km/h. Malgré une température assez fraîche (12 degrés) et un bitume détrempé en permanence, cette vitesse moyenne très lente permet à la grosse allemande d’afficher une consommation extraordinairement basse. Après un peu plus de trois heures de conduite et un peu moins de 200 kilomètres parcourus exclusivement sur le réseau secondaire, l’ordinateur de bord affiche 13,6 kWh/100 km. Il indiquait une autonomie restante de 405 km au départ avec 98 % de batterie et de 239 km à l’arrivée pour 58 % de batterie, soit environ 400 kilomètres réels en théorie.

Des chiffres excellents, donc, mais liés avant tout à ces conditions très favorables. Sur un voyage autoroutier à 130 km/h en revanche, la consommation devrait logiquement s’approcher ou dépasser les 20 kWh/100 km même si Volkswagen revendique de nouveaux progrès sur la mécanique APP350, décrite comme plus efficiente qu’avant (il faudra vérifier cela lors d’un essai dans un cadre différent). L’autonomie maximale réelle en voyage pourrait alors se situer autour des 250 km (et donc sensiblement moins avec des charges rapides stoppées à 80 %). Au moment de la recharge en tout cas, ce groupe motopropulseur à 400 Volts pourra repasser de 10 à 80 % de charge en moins d’une demi-heure avec 165 kW de puissance en pic.

L’ID.7 Pure conserve en tout cas les qualités des autres versions : extrêmement confortable même sans l’amortissement DCC optionnel, elle bénéficie aussi d’une interface à l’ergonomie et à la rapidité excellentes et profite également d’aides à la conduite franchement efficaces (mention spéciale pour le Travel Assist gérant la conduite semi-autonome, hélas en option dans la finition de base). Les performances baissent en revanche d’un ton par rapport à l’ID.7 de 285 chevaux puisque le moteur se contente ici de 204 chevaux. L’écart est quand même assez sensible lors des fortes accélérations et rabote un peu l’agrément.