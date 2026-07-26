Une petite batterie peut-elle suffire à une grosse voiture électrique comme la Volkswagen ID.7 Pure ?
5. Fiche technique de la Volkswagen ID.7 Pure Tourer
Les chiffres clés
|Volkswagen Id.7 Tourer TOURER 204 PURE 59 KWH
|Généralités
|Date de commercialisation
|12/03/2026
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|Kilométrage illimité
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|24 mois
|Dimensions
|Longueur
|4,96 m
|Largeur sans rétros
|1,86 m
|Hauteur
|1,55 m
|Empattement
|2,97 m
|Volume de coffre mini
|605 L
|Volume de coffre maxi
|1 714 L
|Nombre de portes
|5
|Nombre de places assises
|5
|Poids à vide
|2 072 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Electrique
|Puissance fiscale
|5 CV
|Couple
|350 Nm
|Puissance moteur
|204 ch|trs/min
|Autonomie en électrique combinée
|463 km
|Capacité batterie
|59 kWh
|Type batterie
|Lithium-ion Li
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|160 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|8 s
|Emissions de CO2
|0 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|ZERO
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