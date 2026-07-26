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Volkswagen Id.7 Tourer

Essai

Une petite batterie peut-elle suffire à une grosse voiture électrique comme la Volkswagen ID.7 Pure ?

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

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5. Fiche technique de la Volkswagen ID.7 Pure Tourer

 

Une petite batterie peut-elle suffire à une grosse voiture électrique comme la Volkswagen ID.7 Pure ?

Les chiffres clés

Volkswagen Id.7 Tourer TOURER 204 PURE 59 KWH
Généralités  
Date de commercialisation 12/03/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,96 m
Largeur sans rétros 1,86 m
Hauteur 1,55 m
Empattement 2,97 m
Volume de coffre mini 605 L
Volume de coffre maxi 1 714 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 2 072 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 5 CV
Couple 350 Nm
Puissance moteur 204 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 463 km
Capacité batterie 59 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Performances / consommation  
Vitesse maximum 160 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 8 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
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