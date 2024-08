Le Renault Captur en symbioz avec sa clientèle et les constructeurs chinois moins punis que prévu

Voitures chinoises : l'UE en mode pédale douce

Bruxelles s'était fâchée tout rouge en juin, mais l'Union vient de s'assagir en ce mois d'août. La Commission voulait augmenter les taxes sur les voitures chinoises et toutes celles fabriquées en Chine, allant jusqu'à 48 %. Mais, après négociations, elle a revu ses ambitions à la baisse : le surcoût à l'entrée de l'Union ne dépassera pas 28 %. Des taxes qui ne sont pas uniformes et dépendent des constructeurs, plus ou moins coopératifs avec l'Europe. À titre d'exemple, une Tesla Model 3 fabriquée dans l'Empire du milieu débarquera chez nous affublée d'une taxe de 9 %, au lieu des 20,8 % prévus à l'origine.

Retrouvez toutes les infos sur ce revirement européen.

Delon : un géant amateur d'autos

Il n'était pas éternel, même si plusieurs films ou il est apparu le sont devenus. Mais à l'occasion de la disparition d'Alain Delon, l'on s'est souvenu de son amour de l'auto, qu'elle soit italienne, comme ce Spider Ferrari 250 GT California, la Marcedes 300SL qu'il a possédé, ou le sport auto qu'il adorait. Sans compter le partenariat qu'il avait noué avec la marque Lancia, encore glorieuse dans ces années 80.

Retrouvez l'homme et ses autos par ici.

Renault Symbioz : le chaînon maquant

Placé entre le Captur et le Scenic, le Symbioz pourrait bien rencontrer une clientèle qui, pour le moment, ne trouve pas dans la gamme du losange volant à sa main. La version rallongée du Renault Captur pourrait donc connaître un certain succès auprès des familles. Sauf que chez Renault, entre le Kangoo, le Captur basique, le Dacia Duster, et le Scenic, le groupe génère sa propre concurrence.

Retrouvez l'essai complet du nouveau Renault Symbioz.

Volkswagen ID : l'injuste méconnue

Après un an de commercialisation, la grande berline électrique cherche toujours son public. Sa version break rencontrera-t-elle plus de suffrages ? Elle s'en donne en tout cas les moyens, avec un physique plus avenant, une malle de 605 l et une autonomie de plus de 400 km. Des arguments suffisants ? Pas forcément, étant donné les tarifs élevés de cet ID7 Tourer, à partir de 62 390 euros.

Retrouvez l'essai en détail de la Volkswagen ID7 Tourer.