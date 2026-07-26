Une petite batterie peut-elle suffire à une grosse voiture électrique comme la Volkswagen ID.7 Pure ?
3. Notre avis sur la Volkswagen ID.7 Pure Tourer et son prix
A 53 000€ en prix de base (53 700€ en Tourer), la Volkswagen ID.7 Pure paraît très chère sur le papier quand on se rappelle qu’une Tesla Model 3 démarre désormais à 36 990€. L’Allemande évolue tout de même dans une classe supérieure en termes de gabarit et de finition (elle s’approche des grosses premium allemandes du genre de la BMW i5 ou de l’Audi A6 e-tron) et s’appuie surtout sur une énorme remise automatique, actuellement d’un montant de 8 000€. Ce qui, avec la prime « coup de pouce » CEE de 4 715€, fait descendre son addition à 40 985€. A titre de comparaison, l’ID.7 Pro avec ses batteries de 77 kWh démarre à 59 990€ (en version break. Cette dernière compte elle aussi sur de grosses remises, rappelons-le.
A retenir : pas assez d’autonomie compte tenu de la philosophie de l’ID.7 ?
Peut-on se contenter de batteries de 59 kWh dans une grosse berline à la vocation luxueuse, sachant qu’on trouvait déjà l’autonomie maximale d’une Renault Mégane trop limitée en voyage avec ses 60 kWh ? Certes, l’ID.7 Pure a fait preuve d’une efficience remarquable sur notre parcours d’essai très favorable, qu’il faudra confirmer dans des conditions plus conformes à l’utilisation d’une grande routière électrique. Mais compte tenu de la philosophie de cette auto au confort de haut niveau et à la vocation de vraie voyageuse, il nous paraît plus cohérent de préférer au moins les accumulateurs de 77 kWh sur une telle auto. Il y a précisément 6 295€ d’écart entre les deux. Le plus gros intérêt de cette version Pure est son éligibilité au bonus écologique, mais l’ID.7 Pro a pu en profiter elle aussi par le passé au moment où Volkswagen proposait sa remise la plus généreuse. Obtenir encore 5 000€ de remise en plus pour rendre son ID.7 Pro 77 kWh éligible à ce bonus est-il négociable actuellement en concessions ? Si oui, mieux vaudra privilégier les grosses batteries si vous prévoyez d’utiliser cette auto comme une vraie routière.
Caradisiac a aimé
- Confort toujours remarquable (même sans amortissement DCC)
- Efficience
- Interface efficace
Caradisiac n'a pas aimé
- Autonomie limitée en voyage
- Prix élevé nécessitant une remise
- Performances en baisse
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|TOURER 204 PURE 59 KWH
|0 (wltp)
|53 700 €
|€
|TOURER 204 PURE LIFE MAX 59 KWH
|0 (wltp)
|55 400 €
|€
|TOURER 340 GTX 86 KWH
|0 (wltp)
|76 000 €
|€
|TOURER PRO 286 77 KWH
|0 (wltp)
|59 990 €
|€
|TOURER PRO 286 LIFE MAX 77 KWH
|0 (wltp)
|61 690 €
|€
|TOURER PRO 286 S LIFE MAX 86 KWH
|0 (wltp)
|63 390 €
|€
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