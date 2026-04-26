Ne vous trompez pas de version en achetant la Volkswagen ID.7 GTX Tourer

EN BREF 76 000€ 340 chevaux 0 à 100 km/h en 5,5s Environ 400 km d’autonomie réelle 10-80 % de charge en « moins de 30 min »

62 650€. Voilà le prix de base de la Volkswagen ID.7 à sa sortie chez nous à la fin de l’année 2023. Cette grosse berline familiale électrique au design pataud coûtait alors quasiment 20 000€ de plus qu’une Tesla Model 3 tout juste restylée. Certes, elle offrait des qualités routières et une habitabilité bien supérieures à celles de l’Américaine et restait aussi moins chère que les BMW i5 et autres Mercedes EQE aux prestations du même calibre. Mais à ces niveaux de prix, impossible de convaincre une large clientèle.

Comment expliquer, deux ans plus tard, les bons chiffres de vente récents de la grosse familiale électrique allemande en Europe ? En 2025, l’ID.7 s’est écoulée à 76 667 exemplaires sur le Vieux Continent. La réponse tient en un mot : « remise ». Chez nous en France, Volkswagen propose 10 000€ de rabais sur l’auto en version Pro. A la fin de l’année 2024, cette remise atteignait même 11 300€ ce qui la rendait éligible au bonus écologique et la faisait baisser à 41 840€ !

Désormais à peine plus chère qu’une Tesla Model 3 Grande Autonomie Transmission Intégrale, l’ID.7 s’impose objectivement comme une grande familiale de référence. Aussi spacieuse que confortable, elle affiche une très bonne efficience sur la route et recharge aussi plutôt vite en courant continu malgré son circuit électrique en 400 volts, limitant sa puissance maximale de charge à 200 kW avec les batteries « Pro S » (86 kWh). Volkswagen annonce officiellement « moins de 30 minutes pour repasser de 10 à 80 % » mais comme nous avions pu le constater à plusieurs reprises, il était possible de s’approcher plutôt des 26 minutes pour réaliser cette performance quelles que soient les conditions extérieures. Sachant qu’une bonne voiture électrique de luxe moderne en 800 volts demande souvent 20 minutes pour cet exercice (sauf chez Porsche, Denza, XPeng ou même Hyundai et Kia qui parviennent à passer légèrement sous cette barre), la différence de temps passé à la borne en voyage ne constitue pas vraiment un problème. Surtout que la voiture peut dépasser sans soucis les 400 km d’autonomie maximale à 130 km/h sur l’autoroute.

ID.7 GTX, le sport visuel

L’intérêt de l’ID.7 GTX, en revanche, paraît plus discutable sur le papier : ajoutée au catalogue en 2024, cette déclinaison ajoute au moteur électrique arrière de 286 chevaux un autre électromoteur à l’avant pour atteindre une puissance maximale totale de 340 chevaux. Exactement comme sur les ID.4 GTX, ID.5 GTX, ID.Buzz GTX, Skoda Elroq RS, Enyaq RS, Audi Q4 e-tron, Ford Explorer et autres Capri reprenant également ce groupe motopropulseur, évolution du système d’abord apparu en 2022 sur les Volkswagen ID.4 et ID.5 GTX et le Skoda Enyaq RS pré-restylage (avec 300 chevaux).

Le « kit » GTX ajoute évidemment une présentation extérieure plus « sportive » avec des boucliers différents et des jantes spécifiques, en plus d’un habitacle aux finitions du même tonneau. Gageons que la clientèle visée s’intéresse plutôt à ces éléments-là qu’aux pures performances de cette grosse familiale de 2 340 kg en ordre de marche, uniquement proposée en break chez nous (l’ID.7 GTX berline existe aussi sur d’autres marchés).

Sur la route : presque comme les autres ID.7

Car si vous cherchez une familiale électrique vraiment sportive, il faudra voir ailleurs : malgré son 0 à 100 km/h abattu tout de même en 5,5 secondes, l’ID.7 GTX Tourer distille des sensations très proches de celles des autres modèles électriques du groupe Volkswagen équipés de ce même groupe motopropulseur. Les réglages du châssis et des suspensions restent très similaires à ceux des variantes plus sages de l’ID.7 et même une fois le mode Sport activé, il ne se produit rien de très excitant entre les lignes droites. En virage, l’électronique bride la mécanique lorsque vous gardez de l’angle de volant et le pied sur l’accélérateur de façon à préserver la neutralité plutôt que l’amusement. Quant au freinage, sa grosse zone morte au début de la course de la pédale de gauche fait un peu peur lors des premières décélérations franches. On s’y habitue mais ça gâche le plaisir de cravacher cette grosse voiture au châssis par ailleurs excellent, qui mériterait une vraie mise au point sportive et sans doute quelques chevaux en plus.

Certes, ce n’est absolument pas l’esprit de cette ID.7 GTX à la vocation tout aussi familiale et polyvalente que les autres versions de la gamme, conservant d’ailleurs un très bon niveau d’efficience (21 kWh/100 km relevés sur un parcours péri-urbain alternant les allures tranquilles et des moments d’attaque) en restant capable de tutoyer les 400 kilomètres d’autonomie réelle en voyage. Mais compte tenu du très gros écart de prix avec l’iD.7 Pro S de 286 chevaux équipée des mêmes batteries, on aurait aimé un caractère dynamique plus affirmé par rapport aux autres versions.