La Volkswagen Id.7 GTX coûte 12 690€ de plus qu’une ID.7 Pro S Life Max dotée des mêmes batteries sans le moteur électrique avant. Mais heureusement, le constructeur fait quand même l’effort d’y mettre quasiment tous les équipements du catalogue à ce prix. Des aides à la conduite de niveau 2 complètes jusqu’au toit vitré panoramique, en passant par le « kit » extérieur et la finition intérieure d’ambiance « sportive », tout est fourni de série.

Il reste quand même quelques options utiles : la pompe à chaleur nécessitant toujours d’ajouter 1 250€, le câble de recharge mode 2 Type 2 pour prise domestique à 230€ ou l’adaptateur pour la charge bidirectionnelle V2L à 210€. Dommage, surtout pour la pompe à chaleur…