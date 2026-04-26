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Volkswagen Id.7 Tourer

Essai

Ne vous trompez pas de version en achetant la Volkswagen ID.7 GTX Tourer

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

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2. La Volkswagen ID.7 GTX est très chère mais heureusement, elle est aussi très équipée

 

Voilà à quoi ressemble une Volkswagen ID.7 GTX sans option (et avec la peinture gratuite).
Voilà à quoi ressemble une Volkswagen ID.7 GTX sans option (et avec la peinture gratuite).

La Volkswagen Id.7 GTX coûte 12 690€ de plus qu’une ID.7 Pro S Life Max dotée des mêmes batteries sans le moteur électrique avant. Mais heureusement, le constructeur fait quand même l’effort d’y mettre quasiment tous les équipements du catalogue à ce prix. Des aides à la conduite de niveau 2 complètes jusqu’au toit vitré panoramique, en passant par le « kit » extérieur et la finition intérieure d’ambiance « sportive », tout est fourni de série.

Il reste quand même quelques options utiles : la pompe à chaleur nécessitant toujours d’ajouter 1 250€, le câble de recharge mode 2 Type 2 pour prise domestique à 230€ ou l’adaptateur pour la charge bidirectionnelle V2L à 210€. Dommage, surtout pour la pompe à chaleur…

Equipements et options

Version : TOURER 340 GTX 86 KWH

Equipements de sécurité

  • Airbags latéraux AV

  • Direction électromécanique à assistance variable en fonction de la vitesse

  • Alerte de perte de pression des pneus

  • Airbag rideaux AV/AR

  • Protection antidémarrage

  • Système d&#039;aide à l&#039;éco-conduite - Eco Assistance

  • Side Assist (assistance changement de voie et de sortie de stationnement)

  • Airbag central situé sur le côté droit du siège conducteur, permet la protection des chocs entre

  • Alarme antivol - Protection volumétrique et anti-soulévement

  • Système de verrouillage et de démarrage sans clé Keyless Access Advanced

  • Système de démarrage sans clé Keyless-Go

  • Allumage automatique des feux, capteurs de pluie avec essuie-glace automatique

  • ACC: Régulateur de vitesse adaptatif avec limiteur de vitesse

  • Oeillets d&#039;arrimage ISOFIX:dispositif pour fixation de 2 sièges-enfants sur la banquette AR

  • Pack Assistance

  • ABS

  • Projecteurs IQ.Light - Matrix LED avec commutation automatique des feux de route, éclairage de

  • Régulation dynamique des feux de route &quot;Dynamic Light Assist&quot;

  • Feux AR à LED 3D avec clignotants défilants

  • Réglage dynamique du site des projecteurs, avec feux de braquage

Equipements de confort

  • Vitres athermiques teintées vertes

  • Indicateur de température extérieure avec avertisseur de gel

  • Rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit automatique

  • Réception radio numérique DAB+

  • Verrouillage centralisé avec télécommande à fréquence radio

  • App-Connect sans fil (en fonction du téléphone compatible) pour Apple CarPlay, Android Auto et

  • Filet à bagages

  • Side Assist (assistance changement de voie et de sortie de stationnement)

  • Frein de stationnement électromécanique avec fonction d&#039;immobilisation &quot;Auto-Hold&quot;

  • Airbag central situé sur le côté droit du siège conducteur, permet la protection des chocs entre

  • Sélecteur de vitesse situé à droite derrière le volant avec frein de stationnement électronique

  • Avertisseur sonore et lumineux pour ceintures non attachées AV et AR

  • Climatisation stationnaire: permet de réfrigérer, de ventiler ou de chauffer l&#039;habitacle du

  • ACC: Régulateur de vitesse adaptatif avec limiteur de vitesse

  • Rétroviseurs extérieurs réglables, rabattables et dégivrants électriquement avec abaissement

  • Ceintures de sécurité automatiques 3 points

  • Oeillets d&#039;arrimage ISOFIX:dispositif pour fixation de 2 sièges-enfants sur la banquette AR

  • Park Pilot - Aide au stationnement AV et AR

  • Boitiers des rétroviseurs peints en noir

  • Banquette AR 2/3 1/3 avec accoudoir central et trappe à skis et 2 porte-gobelets

  • Ecran central tactile de 15&#039;&#039; personnalisable

  • Volant avec insert GTX et surpiqûres rouges

  • Pack Intérieur Exécutive avec habillage et volant Noirs, spécifique GTX

Esthétique / Carrosserie

  • Barres de toit noires

  • Plancher de coffre à bagages modulable

  • Filet à bagages

  • Banquette AR 2/3 1/3 avec accoudoir central et trappe à skis et 2 porte-gobelets

  • Jantes en alliage 20&quot; Skagen

  • Toit et arches de toit noirs

  • Peinture unie / Toit Noir

  • Sellerie spécifique GTX avec surpiqûres rouges

Autres équipements

  • ID. Display de : L&#039;ID. Display est un combiné d&#039;instruments numérique doté d&#039;un afficheur

  • Avertisseur sonore 1 ton

  • Eclairage à LED de la plaque d&#039;immatriculation AR

  • Activation automatique du signal de détresse en cas de freinage d&#039;urgence

  • Pre Safe Assist - Système proactif de protection des passagers

  • Sélection du profil de conduite

  • Affichage tête haute à réalité augmentée

  • Turn Assist : Freinage d&#039;urgence d&#039;intersection - Le freinage d&#039;urgence au braquage peut empêcher

  • 2 ports USB-C à l&#039;AV (data et recharge) et 2 ports USB-C à l&#039;AR (recharge uniquement)

  • Système de récupération d&#039;énergie au freinage et à la décélération

  • Lane Assist - Assistant au maintien dans la voie avec correction de trajectoire

  • Front Assist - Système de surveillance périmétrique avec fonctions de freinage d&#039;urgence en ville et

  • Sign Assist - Système de détection de la signalisation routière

  • Pédalier en acier inoxydable avec symboles &quot;Play &amp; Pause&quot;

  • Commande vocale intuitive -&quot;Bonjour ID.&quot; - Certaines fonctions peuvent être exécutées grâce à

  • Tapis de sol AV/AR

  • Système de Freinage anti-multi collision

  • Freins à disques AV et freins à tambours AR

  • Système d&#039;appel d&#039;urgence - eCall

  • Triangle de sécurité

  • Car2X

  • E-sound - son spécifique ID: L&#039;e-Sound est un bruit électronique de moteur signalant l&#039;approche de

  • Préparation pour services connectés &quot;VW Connect&quot; activables via la boutique en ligne du véhicule

  • Réglages de la charge via le système d&#039;infodivertissement ou l&#039;application &quot;Volkswagen&quot;

  • Gestion des paramètres de confidentialité liés à la eSIM et à VW Connect

  • Poignées de portes éclairées et éclairage périmétrique avec projection du logo

  • Appuie-tête à sécurité optimisée AV

  • Système de son 8+1 HP

  • Détection de fatigue

  • Pack Confort

  • Pare-soleil avec miroirs de courtoisie éclairés

  • Pare-chocs AV et AR spécifiques GTX avec LED de jour à l&#039;AV

  • Badge GTX noir spécifique sur les portières conducteur et passager AV

  • Coffre électrique avec fonction Easy Open &amp; Close

  • Pack Design Plus

  • Boîte de vitesse automatique à variation continue

  • Garantie constructeur de 2 ans kilométrage illimité

  • Travel Assist

Options disponibles

  • Dispositif d'attelage escamotable à déverouillage électrique

     : 

    1150 €

  • Câble de recharge Mode 2 - Type 2 (8A) pour prise domestique

     : 

    230 €

  • Extension de garantie 1 an / max 30 000 km

     : 

    370 €

  • Extension de garantie 1 an / max 60 000 km

     : 

    530 €

  • Extension de garantie 1 an / max 90 000 km

     : 

    720 €

  • Extension de garantie 2 ans / max 40 000 km

     : 

    820 €

  • Extension de garantie 2 ans / max 80 000 km

     : 

    1145 €

  • Extension de garantie 2 ans / max 120 000 km

     : 

    1680 €

  • Extension de garantie 3 ans / max 50 000 km

     : 

    1320 €

  • Extension de garantie 3 ans / max 100 000 km

     : 

    1955 €

  • Extension de garantie 3 ans / max 150 000 km

     : 

    3010 €

  • Pompe à chaleur

     : 

    1150 €

  • Jantes en alliage 19" Hudson

     : 

    0 €

  • Jantes en alliage 21" Mataro

     : 

    680 €

  • Jantes en alliage 20" Skagen Noir

     : 

    100 €

  • Peinture métallisée avec Toit Noir

     : 

    1300 €

  • Peintures métallisées Noir Ebène

     : 

    1000 €

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