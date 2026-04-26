2. La Volkswagen ID.7 GTX est très chère mais heureusement, elle est aussi très équipée
La Volkswagen Id.7 GTX coûte 12 690€ de plus qu’une ID.7 Pro S Life Max dotée des mêmes batteries sans le moteur électrique avant. Mais heureusement, le constructeur fait quand même l’effort d’y mettre quasiment tous les équipements du catalogue à ce prix. Des aides à la conduite de niveau 2 complètes jusqu’au toit vitré panoramique, en passant par le « kit » extérieur et la finition intérieure d’ambiance « sportive », tout est fourni de série.
Il reste quand même quelques options utiles : la pompe à chaleur nécessitant toujours d’ajouter 1 250€, le câble de recharge mode 2 Type 2 pour prise domestique à 230€ ou l’adaptateur pour la charge bidirectionnelle V2L à 210€. Dommage, surtout pour la pompe à chaleur…
Equipements et options
Version : TOURER 340 GTX 86 KWH
Equipements de sécurité
Airbags latéraux AV
Direction électromécanique à assistance variable en fonction de la vitesse
Alerte de perte de pression des pneus
Airbag rideaux AV/AR
Protection antidémarrage
Système d'aide à l'éco-conduite - Eco Assistance
Side Assist (assistance changement de voie et de sortie de stationnement)
Airbag central situé sur le côté droit du siège conducteur, permet la protection des chocs entre
Alarme antivol - Protection volumétrique et anti-soulévement
Système de verrouillage et de démarrage sans clé Keyless Access Advanced
Système de démarrage sans clé Keyless-Go
Allumage automatique des feux, capteurs de pluie avec essuie-glace automatique
ACC: Régulateur de vitesse adaptatif avec limiteur de vitesse
Oeillets d'arrimage ISOFIX:dispositif pour fixation de 2 sièges-enfants sur la banquette AR
Pack Assistance
ABS
Projecteurs IQ.Light - Matrix LED avec commutation automatique des feux de route, éclairage de
Régulation dynamique des feux de route "Dynamic Light Assist"
Feux AR à LED 3D avec clignotants défilants
Réglage dynamique du site des projecteurs, avec feux de braquage
Equipements de confort
Vitres athermiques teintées vertes
Indicateur de température extérieure avec avertisseur de gel
Rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit automatique
Réception radio numérique DAB+
Verrouillage centralisé avec télécommande à fréquence radio
App-Connect sans fil (en fonction du téléphone compatible) pour Apple CarPlay, Android Auto et
Filet à bagages
Side Assist (assistance changement de voie et de sortie de stationnement)
Frein de stationnement électromécanique avec fonction d'immobilisation "Auto-Hold"
Airbag central situé sur le côté droit du siège conducteur, permet la protection des chocs entre
Sélecteur de vitesse situé à droite derrière le volant avec frein de stationnement électronique
Avertisseur sonore et lumineux pour ceintures non attachées AV et AR
Climatisation stationnaire: permet de réfrigérer, de ventiler ou de chauffer l'habitacle du
ACC: Régulateur de vitesse adaptatif avec limiteur de vitesse
Rétroviseurs extérieurs réglables, rabattables et dégivrants électriquement avec abaissement
Ceintures de sécurité automatiques 3 points
Oeillets d'arrimage ISOFIX:dispositif pour fixation de 2 sièges-enfants sur la banquette AR
Park Pilot - Aide au stationnement AV et AR
Boitiers des rétroviseurs peints en noir
Banquette AR 2/3 1/3 avec accoudoir central et trappe à skis et 2 porte-gobelets
Ecran central tactile de 15'' personnalisable
Volant avec insert GTX et surpiqûres rouges
Pack Intérieur Exécutive avec habillage et volant Noirs, spécifique GTX
Esthétique / Carrosserie
Barres de toit noires
Plancher de coffre à bagages modulable
Filet à bagages
Banquette AR 2/3 1/3 avec accoudoir central et trappe à skis et 2 porte-gobelets
Jantes en alliage 20" Skagen
Toit et arches de toit noirs
Peinture unie / Toit Noir
Sellerie spécifique GTX avec surpiqûres rouges
Autres équipements
ID. Display de : L'ID. Display est un combiné d'instruments numérique doté d'un afficheur
Avertisseur sonore 1 ton
Eclairage à LED de la plaque d'immatriculation AR
Activation automatique du signal de détresse en cas de freinage d'urgence
Pre Safe Assist - Système proactif de protection des passagers
Sélection du profil de conduite
Affichage tête haute à réalité augmentée
Turn Assist : Freinage d'urgence d'intersection - Le freinage d'urgence au braquage peut empêcher
2 ports USB-C à l'AV (data et recharge) et 2 ports USB-C à l'AR (recharge uniquement)
Système de récupération d'énergie au freinage et à la décélération
Lane Assist - Assistant au maintien dans la voie avec correction de trajectoire
Front Assist - Système de surveillance périmétrique avec fonctions de freinage d'urgence en ville et
Sign Assist - Système de détection de la signalisation routière
Pédalier en acier inoxydable avec symboles "Play & Pause"
Commande vocale intuitive -"Bonjour ID." - Certaines fonctions peuvent être exécutées grâce à
Tapis de sol AV/AR
Système de Freinage anti-multi collision
Freins à disques AV et freins à tambours AR
Système d'appel d'urgence - eCall
Triangle de sécurité
Car2X
E-sound - son spécifique ID: L'e-Sound est un bruit électronique de moteur signalant l'approche de
Préparation pour services connectés "VW Connect" activables via la boutique en ligne du véhicule
Réglages de la charge via le système d'infodivertissement ou l'application "Volkswagen"
Gestion des paramètres de confidentialité liés à la eSIM et à VW Connect
Poignées de portes éclairées et éclairage périmétrique avec projection du logo
Appuie-tête à sécurité optimisée AV
Système de son 8+1 HP
Détection de fatigue
Pack Confort
Pare-soleil avec miroirs de courtoisie éclairés
Pare-chocs AV et AR spécifiques GTX avec LED de jour à l'AV
Badge GTX noir spécifique sur les portières conducteur et passager AV
Coffre électrique avec fonction Easy Open & Close
Pack Design Plus
Boîte de vitesse automatique à variation continue
Garantie constructeur de 2 ans kilométrage illimité
Travel Assist
Options disponibles
-
Dispositif d'attelage escamotable à déverouillage électrique:
1150 €
-
Câble de recharge Mode 2 - Type 2 (8A) pour prise domestique:
230 €
-
Extension de garantie 1 an / max 30 000 km:
370 €
-
Extension de garantie 1 an / max 60 000 km:
530 €
-
Extension de garantie 1 an / max 90 000 km:
720 €
-
Extension de garantie 2 ans / max 40 000 km:
820 €
-
Extension de garantie 2 ans / max 80 000 km:
1145 €
-
Extension de garantie 2 ans / max 120 000 km:
1680 €
-
Extension de garantie 3 ans / max 50 000 km:
1320 €
-
Extension de garantie 3 ans / max 100 000 km:
1955 €
-
Extension de garantie 3 ans / max 150 000 km:
3010 €
-
Pompe à chaleur:
1150 €
-
Jantes en alliage 19" Hudson:
0 €
-
Jantes en alliage 21" Mataro:
680 €
-
Jantes en alliage 20" Skagen Noir:
100 €
-
Peinture métallisée avec Toit Noir:
1300 €
-
Peintures métallisées Noir Ebène:
1000 €
Photos (12)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération