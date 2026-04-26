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Volkswagen Id.7 Tourer

Essai

Ne vous trompez pas de version en achetant la Volkswagen ID.7 GTX Tourer

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

0  

4. Notre note de la Volkswagen ID.7 GTX Tourer

 

Ne vous trompez pas de version en achetant la Volkswagen ID.7 GTX Tourer

La Volkswagen ID.7 GTX Tourer (340 chevaux, 76 000€) s'évalue dans la catégorie des grandes familiales électriques break qui compte :

-La BMW i5 Touring (à partir de 340 chevaux et 77 750€).

-La Porsche Taycan Sport Turismo (à partir de 408 chevaux et 107 500€.

Volkswagen ID.7 GTX Tourer
Budget
  • 5.6
  • 5.6
  • 5.6
  • 5.6
  • 5.6
 
Pratique
  • 7.25
  • 7.25
  • 7.25
  • 7.25
  • 7.25
 
Rapport prix/équipements
  • 7.83
  • 7.83
  • 7.83
  • 7.83
  • 7.83
 
Sécurité
  • 7.4
  • 7.4
  • 7.4
  • 7.4
  • 7.4
 
Autonomie
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
 
Note globale : 13,6 /20
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