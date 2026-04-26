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Volkswagen Id.7 Tourer

Essai

Ne vous trompez pas de version en achetant la Volkswagen ID.7 GTX Tourer

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

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5. La fiche technique de la Volkswagen ID.7 GTX Tourer

 

Ne vous trompez pas de version en achetant la Volkswagen ID.7 GTX Tourer

Les chiffres clés

Volkswagen Id.7 Tourer TOURER 340 GTX 86 KWH
Généralités  
Date de commercialisation 20/06/2024
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,96 m
Largeur sans rétros 1,86 m
Hauteur 1,54 m
Empattement 2,97 m
Volume de coffre mini 605 L
Volume de coffre maxi 1 714 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 2 340 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 6 CV
Couple 545 Nm
Puissance moteur 340 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 585 km
Capacité batterie 91 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Performances / consommation  
Vitesse maximum 200 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 5.5 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
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