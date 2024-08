Rendez-vous demain pour nos premières impressions sur la Volkswagen ID.7 Pro S Tourer

62 650€ pour la version de base. Voilà ce que coûtait la Volkswagen ID.7 à son lancement en 2023, dans sa version berline et avec une batterie de 77 kWh de capacité lui permettant officiellement d’atteindre 620 km d’autonomie maximale d’après son homologation WLTP.

Depuis, Volkswagen France a légèrement réduit le prix de sa berline électrique (désormais disponible à partir de 59 990€ sans compter des remises assez généreuses actuellement) et introduit sa version break Tourer ainsi que sa version Pro S glissant de grosses batteries de 86 kWh sous le plancher.

De quoi parcourir 702 km ou 690 dans sa variante break que nous nous préparons à essayer sur Caradisiac, un chiffre qui lui permet théoriquement de réaliser de grands trajets en rechargeant peu même si l’autonomie réelle sur autoroute est traditionnellement inférieure à ces chiffres. Côté recharge, l’Id.7 Pro S peut grimper jusqu’à 200 kW en courant continu et effectuer le 10-80% de charge en « moins de 30 minutes ».

Développant 286 chevaux comme la version à batteries moins grosses (via un unique moteur installé sur le train arrière), ce break offre évidemment la même finition intérieure que la berline, des places arrière encore plus généreuses grâce à une garde au toit légèrement augmentée et surtout, un coffre plus grand : 545 litres ou même 605 litres avec la banquette arrière installée en position « Cargo » en sacrifiant un peu de confort via une assise plus verticale. Pas mal, même si une Volkswagen Passat break offre 650 litres ou même 1 780 litres en sacrifiant les places arrière lorsque l’ID.7 Tourer ne peut pas faire mieux que 1 714 litres en rabattant totalement sa banquette.

Moins chère qu’avant

Le prix de l’ID.7 Pro S ? 61 690€ en version berline et 62 390€ pour le break dans la finition de départ Life Max. Le tout avec un bon niveau d’équipement de série (caméras 360 degrés, phares matrix LED, conduite autonome de niveau 2, jantes de 19 pouces…), ce qui paraît franchement concurrentiel sachant qu’une BMW i5 Touring ne démarre qu’à 77 700€ avec des batteries plus petites et qu’une Tesla Model S, non disponible en break, demande 92 990€ en prix de base. Seul problème, une classique Volkswagen Passat break au coffre encore plus gros coûte 48 190€ en finition Life Plus à peine moins équipée avec un moteur essence de 150 chevaux. Certes, son addition monte à 56 690€ tout de même avec la motorisation hybride rechargeable de 204 chevaux.

Allez, rendez-vous demain pour les premières impressions de notre essai en photos et vidéo.