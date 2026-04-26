76 000€, voilà donc le prix de la Volkswagen ID.7 GTX Tourer en France. A titre de comparaison, l’ID.7 Pro S Tourer demande 63 390€ en finition Life Max avec les mêmes batteries de 86 kWh, un moteur de 286 chevaux et moins d’équipement de série. Au sein de la concurrence, la grosse Tesla Model S vient de disparaître et la Model 3 Performance, nettement plus sportive et puissante mais indisponible en break, se facture 57 490€. Chez BMW, la i5 eDrive 40 Touring de 340 chevaux coûte 77 750€ avec une autonomie maximale WLTP similaire (602 km contre 585 pour la Volkswagen) mais moins d’équipement de série.

A retenir : trop chère par rapport aux autres versions

Sur le principe, équiper la Volkswagen ID.7 d’une transmission intégrale et lui donner un look plus « affirmé » n’a rien d’aberrant. Mais ici, les performances augmentent peu par rapport à l’Id.7 Tourer, déjà rapide et même excellente à conduire grâce à son châssis de haute qualité et son amortissement impérial, alors que le prix grimpe en flèche.

Nous ne recommandons donc pas cette version qui nous paraît moins intéressante que les ID.7 plus sages, sauf si le réseau français propose de grosses remises comme il le fait déjà pour l’ID.7 Pro. Par ailleurs, les jantes de 20 pouces de série font tomber l’autonomie maximale WLTP mixte de près de 100 km par rapport à l’ID.7 Pro S Tourer.

Profitons-en tout de même pour saluer une nouvelle fois les qualités de cette Volkswagen ID.7, qui s’impose sans doute comme la meilleure grande familiale électrique du marché équipée d’un circuit à 400 volts. Avec elle et compte tenu aussi de ses temps de recharge raisonnables et bien plus stables que ceux des nouveaux modèles de Stellantis équipés de leur énorme batterie ACC par exemple, la nécessité de disposer d’une technologie à 800 volts se fait moins sentir. Même en 2026…

Caradisiac a aimé

Le confort toujours imperial

L’interface de bord efficace

La consommation très raisonnable

Caradisiac n’a pas aimé