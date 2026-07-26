Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Volkswagen Id.7 Tourer

Essai

Une petite batterie peut-elle suffire à une grosse voiture électrique comme la Volkswagen ID.7 Pure ?

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

36  

4. Notre note de la Volkswagen ID.7 Pure Tourer

 

Une petite batterie peut-elle suffire à une grosse voiture électrique comme la Volkswagen ID.7 Pure ?

La Volkswagen ID.7 Pure Tourer (204 chevaux, à partir de 53 700€) s'évalue dans la catégorie des grands breaks électriques qui compte :

-La BMW i5 Touring (à partir de 340 ch et 77 750€).

-L'Audi A6 e-tron Avant (à partir de 285 chevaux et 66 450€).

Volkswagen ID.7 Pure Tourer
Budget
  • 6.4
  • 6.4
  • 6.4
  • 6.4
  • 6.4
 
Pratique
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
 
Rapport prix/équipements
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
 
Sur la route
  • 6.86
  • 6.86
  • 6.86
  • 6.86
  • 6.86
 
Sécurité
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
 
Autonomie
  • 5.33
  • 5.33
  • 5.33
  • 5.33
  • 5.33
 
Note globale : 13,1 /20
Explication des critères de notation
Page précédente
Page suivante

Photos (16)

Voir tout

Sommaire

36  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Volkswagen Id.7 Tourer

Volkswagen Id.7 Tourer

SPONSORISE

Essais Volkswagen Id.7 Tourer

Voir tous les essais Volkswagen Id.7 Tourer

Guides d'achat Break

Voir tous les guides d'achat

Toute l'actualité Volkswagen Id.7 Tourer

Voir toute l'actu Volkswagen Id.7 Tourer