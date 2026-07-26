La Volkswagen ID.7 Pure Tourer (204 chevaux, à partir de 53 700€) s'évalue dans la catégorie des grands breaks électriques qui compte :

-La BMW i5 Touring (à partir de 340 ch et 77 750€).

-L'Audi A6 e-tron Avant (à partir de 285 chevaux et 66 450€).