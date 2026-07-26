De série, la Volkswagen ID.7 Pure embarque le minimum vital pour une familiale de ce rang : le grand écran tactile central avec connectivité totale, les multiples prises USB (avant et arrière), la climatisation automatique à 2 zones, la caméra de recul ou encore le régulateur de vitesse adaptatif. Volkswagen fournit aussi de série l’affichage tête haute « intelligent » mais s’autorise tout de même quelques pingreries comme la fonction Travel Assist désactivée quand on ne coche pas l’option à 1 850€,

La finition Life Max, plus optionnée au niveau « look » et technologie, n’impose pas une grosse rallonge (55 400€ en version Touring contre 53 700€ pour la finition Pure), mais notre exemplaire d’essai également doté de la pompe à chaleur (1 250€), de la teinte bleu (1 300€), de l’adaptateur pour charge bidirectionnelle (210€) et du pack intérieur Executive (2 330€) dépassait les 60 000€.