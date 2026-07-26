Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Volkswagen Id.7 Tourer

Essai

Une petite batterie peut-elle suffire à une grosse voiture électrique comme la Volkswagen ID.7 Pure ?

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

37  

2. L’équipement de série de la Volkswagen ID.7 Pure est bon, mais l’addition peut vite grimper

 

Voici l'ID.7 Pure Tourer sans option.
Voici l'ID.7 Pure Tourer sans option.

De série, la Volkswagen ID.7 Pure embarque le minimum vital pour une familiale de ce rang : le grand écran tactile central avec connectivité totale, les multiples prises USB (avant et arrière), la climatisation automatique à 2 zones, la caméra de recul ou encore le régulateur de vitesse adaptatif. Volkswagen fournit aussi de série l’affichage tête haute « intelligent » mais s’autorise tout de même quelques pingreries comme la fonction Travel Assist désactivée quand on ne coche pas l’option à 1 850€,

La finition Life Max, plus optionnée au niveau « look » et technologie, n’impose pas une grosse rallonge (55 400€ en version Touring contre 53 700€ pour la finition Pure), mais notre exemplaire d’essai également doté de la pompe à chaleur (1 250€), de la teinte bleu (1 300€), de l’adaptateur pour charge bidirectionnelle (210€) et du pack intérieur Executive (2 330€) dépassait les 60 000€.

Equipements et options

Version : TOURER 204 PURE 59 KWH

Equipements de sécurité

  • ABS

  • Airbags latéraux AV

  • Direction électromécanique à assistance variable en fonction de la vitesse

  • Alerte de perte de pression des pneus

  • Airbag rideaux AV/AR

  • Protection antidémarrage

  • Système d&#039;aide à l&#039;éco-conduite - Eco Assistance

  • Régulation automatique des feux de route &quot;Light Assist&quot;

  • Side Assist (assistance changement de voie et de sortie de stationnement)

  • Airbag central situé sur le côté droit du siège conducteur, permet la protection des chocs entre

  • Alarme antivol - Protection volumétrique et anti-soulévement

  • Système de verrouillage et de démarrage sans clé Keyless Access Advanced

  • Système de démarrage sans clé Keyless-Go

  • Projecteurs LED et feux AR à LED

  • Allumage automatique des feux, capteurs de pluie avec essuie-glace automatique

  • ACC: Régulateur de vitesse adaptatif avec limiteur de vitesse

  • Oeillets d&#039;arrimage ISOFIX:dispositif pour fixation de 2 sièges-enfants sur la banquette AR

Equipements de confort

  • Vitres athermiques teintées vertes

  • Indicateur de température extérieure avec avertisseur de gel

  • Rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit automatique

  • Réception radio numérique DAB+

  • Verrouillage centralisé avec télécommande à fréquence radio

  • App-Connect sans fil (en fonction du téléphone compatible) pour Apple CarPlay, Android Auto et

  • Filet à bagages

  • Side Assist (assistance changement de voie et de sortie de stationnement)

  • Frein de stationnement électromécanique avec fonction d&#039;immobilisation &quot;Auto-Hold&quot;

  • Airbag central situé sur le côté droit du siège conducteur, permet la protection des chocs entre

  • Volant capacitif multifonction noir avec préparation pour volant chauffant

  • Sélecteur de vitesse situé à droite derrière le volant avec frein de stationnement électronique

  • Avertisseur sonore et lumineux pour ceintures non attachées AV et AR

  • Préparation pour activation ultérieure de la Navigation via Upgrades

  • Climatisation stationnaire: permet de réfrigérer, de ventiler ou de chauffer l&#039;habitacle du

  • ACC: Régulateur de vitesse adaptatif avec limiteur de vitesse

  • Rétroviseurs extérieurs réglables, rabattables et dégivrants électriquement avec abaissement

  • Ceintures de sécurité automatiques 3 points

  • Ecran central tactile de 15&#039;&#039; personnalisable

  • Oeillets d&#039;arrimage ISOFIX:dispositif pour fixation de 2 sièges-enfants sur la banquette AR

  • Park Pilot - Aide au stationnement AV et AR

  • Boitiers des rétroviseurs peints en noir

  • Banquette AR 2/3 1/3 avec accoudoir central et trappe à skis et 2 porte-gobelets

  • Climatiseur 2-zones &#039;Smart Air Vents&#039; avec filtre à charbon actif et élément de commande à l&#039;AR

  • Pare-brise en verre athermique avec préparation pour pare-brise chauffant

  • Interface téléphonique Bluetooth Confort avec préparation pour recharge par induction via Upgrades

Esthétique / Carrosserie

  • Peinture unie

  • Barres de toit noires

  • Plancher de coffre à bagages modulable

  • Filet à bagages

  • Jantes en alliage 19&quot; Hudson

  • Banquette AR 2/3 1/3 avec accoudoir central et trappe à skis et 2 porte-gobelets

Autres équipements

  • Avertisseur sonore 1 ton

  • Eclairage à LED de la plaque d&#039;immatriculation AR

  • Activation automatique du signal de détresse en cas de freinage d&#039;urgence

  • Pre Safe Assist - Système proactif de protection des passagers

  • Sélection du profil de conduite

  • Affichage tête haute à réalité augmentée

  • Turn Assist : Freinage d&#039;urgence d&#039;intersection - Le freinage d&#039;urgence au braquage peut empêcher

  • 2 ports USB-C à l&#039;AV (data et recharge) et 2 ports USB-C à l&#039;AR (recharge uniquement)

  • Système de récupération d&#039;énergie au freinage et à la décélération

  • Lane Assist - Assistant au maintien dans la voie avec correction de trajectoire

  • Front Assist - Système de surveillance périmétrique avec fonctions de freinage d&#039;urgence en ville et

  • Sign Assist - Système de détection de la signalisation routière

  • Pédalier en acier inoxydable avec symboles &quot;Play &amp; Pause&quot;

  • Commande vocale intuitive -&quot;Bonjour ID.&quot; - Certaines fonctions peuvent être exécutées grâce à

  • Tapis de sol AV/AR

  • Système de Freinage anti-multi collision

  • Freins à disques AV et freins à tambours AR

  • Système d&#039;appel d&#039;urgence - eCall

  • Triangle de sécurité

  • Car2X

  • E-sound - son spécifique ID: L&#039;e-Sound est un bruit électronique de moteur signalant l&#039;approche de

  • Préparation pour services connectés &quot;VW Connect&quot; activables via la boutique en ligne du véhicule

  • Réglages de la charge via le système d&#039;infodivertissement ou l&#039;application &quot;Volkswagen&quot;

  • Gestion des paramètres de confidentialité liés à la eSIM et à VW Connect

  • Poignées de portes éclairées et éclairage périmétrique avec projection du logo

  • Appuie-tête à sécurité optimisée AV

  • Système de son 8+1 HP

  • ID. Display de : L&#039;ID. Display est un combiné d&#039;instruments numérique doté d&#039;un afficheur

  • Détection de fatigue

  • Caméra de recul &quot;Rear View&quot; avec préparation pour Caméra 360° &quot;Area View&quot;

  • Préparation pour assistant de conduite semi-autonome &#039;Travel Assist 2.5&#039;

  • Pack Intérieur

  • Pare-soleil avec miroirs de courtoisie éclairés

  • Système d&#039;infotainment &#039;Ready to Discover&#039;

  • Boîte de vitesse automatique à variation continue

  • Garantie constructeur de 2 ans kilométrage illimité

Options disponibles

  • Dispositif d'attelage escamotable à déverouillage électrique

     : 

    1150 €

  • Câble de recharge Mode 2 - Type 2 (8A) pour prise domestique

     : 

    230 €

  • Extension de garantie 1 an / max 30 000 km

     : 

    370 €

  • Extension de garantie 1 an / max 60 000 km

     : 

    530 €

  • Extension de garantie 1 an / max 90 000 km

     : 

    720 €

  • Extension de garantie 2 ans / max 40 000 km

     : 

    820 €

  • Extension de garantie 2 ans / max 80 000 km

     : 

    1145 €

  • Extension de garantie 2 ans / max 120 000 km

     : 

    1680 €

  • Extension de garantie 3 ans / max 50 000 km

     : 

    1320 €

  • Extension de garantie 3 ans / max 100 000 km

     : 

    1955 €

  • Extension de garantie 3 ans / max 150 000 km

     : 

    3010 €

  • Pompe à chaleur

     : 

    1150 €

  • Peinture métallisée avec Toit Noir

     : 

    1300 €

  • Jantes en alliage 19" Hudson

     : 

    260 €

  • Jantes en alliage 20" Montréal

     : 

    635 €

  • Peinture métallisée Bleu Aquamarine

     : 

    1300 €

  • Peinture unie / Toit Noir Gris Lunaire/Toit Noir

     : 

    0 €

  • Peinture Exclusive Rouge Roi

     : 

    1300 €

  • Peintures métallisées Blanc Glacier

     : 

    1000 €

  • Peintures métallisées Gris Argent

     : 

    1000 €

  • Peintures métallisées Blue Denim

     : 

    1000 €

  • Peintures métallisées Noir Ebène

     : 

    1000 €

Page précédente
Page suivante

Photos (16)

Voir tout

Sommaire

37  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Volkswagen Id.7 Tourer

Volkswagen Id.7 Tourer

SPONSORISE

Essais Volkswagen Id.7 Tourer

Voir tous les essais Volkswagen Id.7 Tourer

Guides d'achat Break

Voir tous les guides d'achat

Toute l'actualité Volkswagen Id.7 Tourer

Voir toute l'actu Volkswagen Id.7 Tourer