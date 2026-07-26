Pour répondre aux performances des sportives électriques, BMW va renouveler sa M3 qui va conserver son bloc six cylindres en ligne biturbo.

BMW prépare la nouvelle génération de sa BMW M3. Celle-ci fait un passage obligé et remarqué sur la Boucle Nord du Nürburgring. La Bmw M3 fait vrombir son bloc six cylindres en ligne thermique qui est doté d’améliorations du côté de la culasse. Cette nouvelle génération est en fait un gros restylage de la version G80, puisqu’elle conserve la même plateforme, mais elle passera quand même pour une nouvelle génération (G84).

L’actuelle BMW M3 Compétition M xDrive dispose d’un bloc six cylindres en ligne de 530 ch. La nouvelle BMW M3 va conserver ce moteur doté d’améliorations. Mais celui-ci ne va pas adopter un système hybride rechargeable comme sur la M5 (qui dispose d’un V8 PHEV), mais sans doute une micro-hybridation 48V pour passer la nouvelle norme Euro 7. En prime, son moteur thermique six cylindres biturbo pourrait voir sa puissance augmentée.

Technologie M Ignite pour le six cylindres BMW

Pour passer la norme Euro 7 qui se veut plus contraignante en ce qui concerne les rejets polluants, la marque BMW ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Si la BMW M5 dispose désormais d’un V8 doté d’un lourd système hybride rechargeable qui lui autorise de 66 km à 71 km en mode « tout électrique », la BMW M3 n’y aura pas droit. La marque munichoise profite d’une nouvelle technologie qu’elle va mettre en place sur les M3, M4 puis M2, il s’agit de la technologie M Ignite. Sur le bloc six cylindres S58, cette technologie se compose d’une préchambre de combustion dotée d’une bougie et d’une bobine d’allumage, elle communique avec la chambre de combustion principale via des orifices de transfert. C’est au moment des hauts régimes que la bougie de la préchambre allume le mélange air/essence et le propulse dans la chambre de combustion, à bas et à moyen-régime, seule la bougie de la chambre de combustion est sollicitée. À haut régime, ce système permettrait d’obtenir une vitesse de combustion accrue et une réduction substantielle de la consommation. Cette technologie M Ignite s’accompagne aussi d’un taux de compression plus élevé et de nouveaux turbos à géométrie variable. Tout cela contribue au respect de la nouvelle norme européenne Euro 7 qui arrive en novembre 2026.

Micro-hybridation ou pas ?

Ce que BMW ne dit pas c’est si cette technologie M Ignite s’accompagne aussi d’un dispositif de micro-hybridation 48V, ce qui devrait être le cas afin de passer plus facilement la norme Euro 7. On en saura sûrement plus dans quelques mois, mais pas au Mondial de l’auto puisque la marque BMW (et également Mini) a décidé au dernier moment, hélas, de faire l’impasse sur cette manifestation. La BMW M3 thermique devrait être présentée vers la fin de l’année 2027 après la présentation de la nouvelle Série 3. Pour le moment il faut se contenter des images du prototype de cette BMW M3 G84. Visuellement cette auto, qui conserve la plateforme de l’actuelle génération, affiche des passages de roues élargis, mais aussi une face avant qui est dotée du style Neue Klasse et d’un bouclier très agressif. Il est doté de prises d’air plus imposantes que celles des prototypes de la Série 3 qui circule en ce moment. Outre le système de freinage haute performance et le design spécifique des jantes, on remarque également un becquet plus proéminent sur le hayon. Comme la Série 3, la M3 est équipée d’un système d’échappement double, mais les sorties d’échappement de la M3 sont positionnées plus près du centre. BMW a indiqué que la technologie M Ignite ne modifie pas la cylindrée ni la puissance des moteurs sortants correspondants, mais on imagine mal la marque munichoise ne pas offrir un surcroît de puissance au bloc 3 litres de la M3, parions pour plus de 550 ch. Et cela d’autant plus que la prochaine BMW iM3 électrique affichera une puissance nettement plus élevée, de 700 ch jusqu’à 1 000 ch selon les dernières estimations.