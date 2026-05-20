Pourquoi est-ce BMW réserve sa M3 à boîte manuelle aux Américains alors qu’ils adorent les automatiques ?

Vous le savez, les Américains détestent la boîte manuelle. Là-bas, toutes les voitures de « monsieur tout le monde » possèdent une transmission automatique et il est vraiment très rare d’y voir des véhicules équipés d’un vrai levier de vitesses. Une part importante des automobilistes locaux n’ont même jamais conduit de leur vie une voiture dotée d’une transmission manuelle.

Voilà pourquoi la présentation de cette nouvelle Bmw M3 CS Handschalter, réservée au marché américain et disponible exclusivement avec une boîte manuelle alors que cette transmission a disparu de la gamme de la M3 européenne, peut paraître surprenante : basée sur la M3 CS mais avec un six cylindres turbo dans une version à 480 chevaux (473 chevaux américains) au lieu du bloc de 550 chevaux équipant habituellement la CS, elle possède aussi beaucoup d’équipements d’allégement (éléments de carrosserie en plastique renforcé de fibre de carbone, jantes forgées…) permettant de gagner 19 kg sur la balance ou 34 kg avec les freins céramiques optionnels.

Pour une clientèle très particulière

Mais il y a une autre spécificité du marché américain à ne pas oublier : là-bas, les « passionnés » de voitures sportives ont tendance à vouer une véritable admiration à la transmission manuelle, considérée comme élitiste et puriste.

C’est pour cela, d’ailleurs, que BMW n’avait pas hésité à concevoir une version à boîte manuelle de la M5 de génération F10 pour le marché américain au début des années 2010. A l’époque, la clientèle européenne devait déjà se contenter de la transmission automatique à double embrayage mais le constructeur avait jugé important de proposer cette version manuelle de l’autre côté de l’Atlantique.

Une clientèle rare, même aux Etats-Unis

Alors que les transmissions automatiques sont devenues incontournables sur la quasi-totalité des sportives d’exception partout dans le monde y compris chez nous, la clientèle de ces boîtes manuelles reste tout de même très rare y compris aux Etats-Unis. En 2012, le patron de BMW M déclarait d’ailleurs que la BMW M5 à boîte manuelle n’était commandée qu’à 15 % là-bas ce qui explique pourquoi le constructeur n’a plus jamais développé spécifiquement de M5 manuelle pour les Etats-Unis ensuite.

Le cas de cette nouvelle M3 CS Handschalter est différent : la M3 actuelle a été conçue depuis le début pour laisser le choix entre boîte manuelle et automatique. Il n’y a donc pas eu besoin de dépenser beaucoup d’argent pour proposer cette option qui était encore disponible chez nous il y a deux ans. Mais BMW va-t-il garder l’option de la boîte manuelle sur la prochaine version de la M3/M4 thermique ?