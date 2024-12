Il va falloir s'y faire, la première BMW M3 électrique est bel et bien en préparation

Cela fait plus de six années que Motorsport travaille sur des prototypes électriques. Plusieurs images d’une i4 camouflée, notamment en test sur la neige, ont circulé sur la toile.

C’est désormais un autre prototype que Bmw met en avant. Il s’agit de la prochaine M3, qui pourrait à l’occasion prendre le nom de iM3. Sous son lourd camouflage, on reconnaît aisément les proportions du concept Neue Klasse vu pour la première fois au salon de Munich 2023.

Partie avant qui semble amincie, capot légèrement plongeant tout comme la malle arrière, les lignes sont proches et l’on peut s’attendre à une BMW i5 en réduction. Ces premières images montrent que les voies sont pour le moins larges, donnant lieu à de généreux élargisseurs d’aile. Même camouflé, ce prototype annonce la couleur.

Ces ailes gonflées ne sont pas là pour le look, puisque chaque roue comptera un électromoteur. Au total, la puissance avoisinerait les 1 000 ch ! Une cavalerie hors norme qui vise clairement la Tesla Model S Plaid.

Une mise au point complexe

Seulement, une telle technologie n’est pas évidente à mettre au point. C’est pour cela que les ingénieurs se penchent sur son développement depuis plusieurs années. Chaque électromoteur doit être commandé séparément, dont la gestion doit prendre en compte les différences d’adhérence et de multiples paramètres. De plus, la batterie doit être capable de délivrer et de récupérer de l’énergie dans des phases très rapprochées, voire simultanément.

Pour le moment, aucune date de lancement n’est communiquée. Toutefois, la mise en production de cette M3 électrique n'est pas prévue avant 2027.