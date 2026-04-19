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Bmw Serie 3 G80 M3

BMW lui offre une M3 pour sa retraite après 45 ans de carrière

Dans Economie / Politique / Industrie

Adrien Raseta

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Un employé BMW aurait reçu une BMW M3 pour célébrer 45 ans de carrière. Une histoire aussi spectaculaire que virale. Le geste, à la fois symbolique et impressionnant, a rapidement enflammé les réseaux sociaux.

BMW lui offre une M3 pour sa retraite après 45 ans de carrière

Un ingénieur d’origine turque resté 45 ans chez BMW serait reparti à la retraite au volant d’une BMW M3 -nom de code G80- offerte par la marque. Sur le papier, le scénario est impeccable : fidélité sans faille, récompense marquante et modèle mythique en guise de point final. De quoi séduire instantanément les passionnés.

D’après les séquences, la scène aurait été filmée en Allemagne sur les lignes de montage. Sur les images, après une photo souvenir aux côtés de ses collègues et d’un trophée, l’homme reçoit les clés d’une superbe Bmw M3 rouge. La grande berline survitaminée s’avance sous les éclairages. Le salarié peine à retenir ses larmes.

BMW lui offre une M3 pour sa retraite après 45 ans de carrière
BMW lui offre une M3 pour sa retraite après 45 ans de carrière

 

Six cylindres sous le capot

Pour mémoire, en France, seule la version M3 Competition est encore au catalogue. Cela concerne une quatre portes de 530 ch animée par un six cylindres en ligne 3,0 litres épaulé par une transmission intégrale xDrive et une boîte automatique à huit rapports. Le 0 à 100 km/h tombe en 3,5 secondes alors que les 650 Nm assurent des relances musclées. Une mécanique aussi impressionnante que le tarif du véhicule affiché à 123 100 € hors malus.

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