Bmw Serie 3 G80 M3

La future BMW M3 électrique use ses pneumatiques sur le circuit du Nürburgring

Paul Pellerin

SCOOP – La M3 de la prochaine génération disposera d’une version électrique dans sa gamme (iM3) et elle devrait être lancée en 2027. Pour le moment, c’est sur la piste du Nürburgring en Allemagne que cette iM3 à plateforme « Neue Klasse » effectue des essais à haute vitesse.

C'est une évidence, l’arrivée de la nouvelle gamme Bmw M3 en 2027 devrait marquer les esprits des « béhémistes ». Car le bolide allemand va être disponible dans une version 100 % électrique qui se nommera iM3. Mais il y aura aussi une BMW M3 (l’actuelle qui sera remaniée) à moteur à combustion afin de contenter tout le monde et de ne pas faire fuir les conducteurs allergiques au tout électrique.

En ce qui concerne la version électrique BMW iM3, la puissance devrait être au rendez-vous et l’on parle de plus de 1 000 ch pour les versions les plus brutales (qui arriveront ensuite) et de 750 ch pour la version de base qui sera lancée en 2027. Cette auto sera dotée de plusieurs moteurs électriques placés à l’avant et à l’arrière (moteurs placés dans les roues pour les versions les plus puissantes) et ne disposera pas de boîte manuelle même si cela avait été évoqué un moment.

Essais à haute vitesse sur la piste du Nürburgring pour la BMW iM3. Si le poids important de l’auto ne facilite pas le travail des suspensions, la puissance développée par la motorisation électrique devrait permettre des performances élevées.
Plus de 2,5 tonnes sur la balance !

La BMW iM3 qui se placera face à la Tesla Model 3 Performance souffrira d’un poids élevé, la bête devrait dépasser allégrement les deux tonnes. Un prototype a d'ailleurs été aperçu avec une plaque-constructeur sur laquelle était inscrit 2 675 kg (rappelons qu’une M3 Compétition qui développe 530 ch affiche 1 855 kg sur la balance). L’adoption de la plateforme « Neue Klasse » conçue spécialement pour les modèles électriques devrait cependant permettre de limiter un peu le poids par rapport à une plateforme de voiture thermique (comme la CLAR de la BMW M3) que l’on modifie pour recevoir batterie et moteurs électriques.

Malgré la présence d’une BMW iM3 électrique dans son catalogue, la marque munichoise poursuivra pendant quelques années sa route avec une BMW M3 remaniée. Cependant, BMW devrait donner des caractéristiques techniques hors du commun à sa iM3 pour que les amoureux de la conduite sportive passent finalement au tout électrique.
Bientôt le choix entre BMW iM3 et M3

Sur le circuit du Nürburgring la BMW iM3 poursuit ses essais afin d’être prête pour une présentation qui ne devrait pas arriver avant fin 2026 (pour une commercialisation en 2027). On découvre sur ce prototype camouflé des prises d’air débarrassées de leurs adhésifs par rapport aux prototypes aperçus sur la route. En 2027 on devrait avoir droit à des BMW iM3 (version berline et break) avec plusieurs niveaux de puissance et une M3 thermique utilisant un 6 cylindres biturbo, il s’agira d’une version actuelle fortement remise à niveau avec en particulier la même face avant (style Neue Klasse) que la iM3.

Bmw Serie 3 G80 M3

