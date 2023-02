CSL : trois lettres signifiant "Competition Sport Leichbau". "Leichbau" voulant dire conception allégée. Tout est dit ou presque. Ce logo synonyme notamment de légèreté a été apposé à plusieurs reprises sur des BMW puisqu’on le retrouve dès les années 70 sur la mythique 3.0 CSL mais aussi plus tard avec la M3 CSL. Aujourd’hui, il fait donc son retour sur cette M4.

dailymotion Les essais de Soheil Ayari - BMW M4 CSL : trois lettres mythiques

Comme le veut la tradition, notre BMW M4 a subi une cure d’amaigrissement. Au final, elle abandonne 100 kg sur la balance en délaissant la banquette arrière, et en utilisant massivement le carbone que ce soit au niveau du capot et de la lame avant, du toit, du coffre, des sièges ou de la console centrale. Les jantes 19 pouces exclusives ont aussi été allégées et l’échappement est désormais en titane. Résultat, un poids en réduction, mais de 1 625 kg tout de même.

Toutes ces évolutions ont également des répercussions sur le style de cette M4, qui est encore plus radical, en particulier dans cette teinte exclusive dénommée « Frozen Brooklyn Grey métallisée » facturée 3 650 €, mais aussi avec les projecteurs Laser de couleur jaune directement issus de la version GT3. Pour le reste, pas de surprise avec l’énorme calandre de la gamme Série 4 frappée ici en son centre du logo M4 CSL et agrémentée pour l’occasion d’un liséré rouge. Détail présent aussi sur le capot, le pavillon ou les bas de caisse. Enfin, les plus observateurs auront noté l'imposant aileron façon bec de canard.

Mis à part les éléments précédemment évoqués (sièges et console), moins de particularités à l’intérieur puisque cette M4 CSL se distingue seulement par le repose-coude siglé M4 CSL.

Mais ce n’est pas tout, car la mécanique a été revue : la puissance du 6 cylindres en ligne biturbo passe de 510 à 550 ch, le couple atteint 650 Nm. La pression des turbos a été augmentée et le châssis a été rabaissé de 8 mm. Résultat, les performances déjà stratosphériques sont encore plus impressionnantes avec un 0 à 100 km/h abattu en 3,7 s, un 200 km/h départ arrêté franchi en 10,7 s et une vitesse maximale de 307 km/h. Et nous avons pu le constater car cette M4 CSL a signé le 3e chrono jamais enregistré avec un temps canon de 1mn 54s 30.

Pas de doute, cette M4 CSL est une bête de course et surtout un futur collector. Les fans français de la marque l’ont bien compris puisque les 29 exemplaires pour le marché français se sont arrachés et il en est de même des 1 000 prévus dans le monde. Soheil Ayari va-t-il partage cet enthousiasme, c’est ce que nous allons voir sur le circuit de la Ferté Gaucher.

Prix de notre modèle d’essai : 187 415 €

Comme on pouvait s'y attendre, une M4 CSL n’est clairement pas à la portée de toutes les bourses puisque son tarif de base est de 178 000 €. À titre de comparaison, c'est 65 500 € de plus qu'une M4 "classique". Si cela ne vous effraie pas et que vous avez craqué pour notre modèle, il faudra encore rajouter quelques milliers d’euros. Ainsi, comptez 3 650 € pour la peinture, 550 € pour l’alarme, 770 € pour l’accès confort, 210 € pour les logos historiques, 450 € pour le vitrage calorifuge et les rétroviseurs anti-éblouissement, 750 € pour la climatisation automatique bi-zone, 600 € pour le Park Assist et 1 750 € pour les projecteurs M. Soit un total de 187 415 € si on inclut le forfait réparation 3 ans/ 200 000 km. Et il faut ajouter encore à tout cela le malus de 50 000 €.

