Même après l’explosion d’un missile, ce Touareg roule encore

Les voitures modernes sont régulièrement critiquées pour leur électronique omniprésente capable de se mettre en défaut au moindre incident. Ce Volkswagen Touareg de troisième génération vient pourtant de démontrer qu’il était bien plus robuste que sa réputation ne le laisse croire après avoir survécu à l’explosion d’un missile balistique en Ukraine.

Stationné à proximité de l’impact alors qu’il était inoccupé, le SUV a subi une violente onde de choc. Son toit s’est affaissé, les vitres ont explosé, la carrosserie est méconnaissable et l’habitacle a été envahi par la poussière. Malgré ces dégâts spectaculaires, le V6 3.0 turbo démarre instantanément lorsque le conducteur appuie sur le bouton de démarrage permettant au véhicule de repartir sans avoir besoin d’une remorque.

Des équipements fonctionnels

Plus surprenant encore, les écrans du système multimédia, les commandes de climatisation, les sièges électriques et l’éclairage fonctionnent toujours. Seuls les nombreux voyants d’alerte témoignent des capteurs et équipements électroniques détruits. Cette folle histoire pousse déjà de nombreux internautes à réclamer que ce Touareg rejoigne un musée Volkswagen plutôt que de finir à la casse.