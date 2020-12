Volkswagen : les commandes sont ouvertes pour les Touareg R et eHybrid

Le patron du groupe Volkswagen veut de l'électrification à tous les étages. Et cela n'épargne pas le haut de gamme. Le Touareg arrive en effet à la commande avec deux variantes inédites : eHybrid et R.

Les deux autos partagent le même bloc V6 3.0 suralimenté. Il s'agit du bloc EA839 Evo 2, une grosse évolution d'un V6 3.0 (à ne pas confondre avec le V6 2.9 Audi, nettement plus puissant). Il dispose notamment d'un simple turbo Twinscroll quand le bloc V6 Audi dispose de deux turbos. Ce moteur est associé à un autre, électrique, dont la puissance varie. Ainsi, le Touareg eHybrid est à 381 ch quand le R est à 462 ch et 700 Nm. Dans les deux cas, le V6 est associé à une transmission intégrale 4Motion (Haldex) et à une boîte Tiptronic à convertisseur de couple.

S'agissant d'hybride rechargeable, le Touareg eHybrid et la version R échappent à tout malus avec des rejets de CO2 de 61 et 63 g/km. Insuffisant pour accorder des super crédits à Volkswagen, mais ils seront intéressants pour les flottes, qui éviteront de lourdes fiscalités. Evidemment, il faudra recharger au maximum, sans quoi la consommation s'envolera. En tout cas, le Touareg hybride rechargeable, qu'il soit en eHybrid ou R, peut tracter jusqu'à 3,5 tonnes.

Les tarifs respectifs débutent à 77 500 et 91 700 €. Un énorme écart tarifaire (plus de 14 000 €) pour deux modèles qui partagent le même moteur thermique. Mais la philosophie des deux est cependant bien différente.