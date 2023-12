Essai vidéo - Volkswagen Touareg restylé (2023) : hybride abattu ?

En bref : Modèle restylé Motorisation hybride 381 à 462 ch À partir de 87 900 €

Apparu en 2018, le troisième opus du Touareg s’offre un coup de bistouri. Il adopte notamment une nouvelle face avant constituée d’une calandre plus grande qui s’étire sur toute la largeur des projecteurs, ces derniers adaptant le faisceau lumineux en continu grâce à 19 200 LED chacun. On notera également des boucliers redessinés avec de plus larges ouvertures. La poupe n’est pas oubliée puisqu’elle adopte un bandeau et un logo lumineux entre les feux. Un restylage qui permet au VW de refaire parler de ses motorisations, inchangées hélas. Reste à savoir si l'Allemand est toujours dans le coup.

Alors qu'il recevra des moteurs thermiques de tous poils dans d'autres pays, le Touareg restylé proposera uniquement des V6 essence hybrides rechargeables en France. En l’occurrence une mouture de 381 ch en entrée de gamme, et une version sportive "R" de 462 ch ici à l'essai, 15 800 € plus chère.

Dans les deux cas, le moteur électrique est alimenté par une batterie de 14,3 kWh utiles tandis que la transmission se voit assurée par une boîte auto à huit rapports et convertisseur de couple qui envoie la puissance aux quatre roues. Mais en attendant d'en prendre le volant, passage en revue de l'intérieur…

Toujours aussi spacieux !

Fort de ses 4,90 m de long pour 1,98 m de large, le Touareg met son gabarit imposant au profit des passagers et bagages. Les occupants de la banquette ne manquent pas de place dans les trois dimensions et peuvent s'avachir grâce aux dossiers inclinables, régler la température à leur guise, mais également, contre un supplément de 550 €, s'isoler du monde extérieur avec des stores latéraux et brancher des appareils sur une prise 230 V. Hélas, la place centrale, dure et encombrée par le tunnel de transmission, n'est pas recommandable.

Le coffre également, est exemplaire dans la catégorie avec 610 dm3 minimum, soit environ 100 de plus que les BMW X5 et Mercedes GLE hybrides. Mieux, grâce à la banquette coulissante, on peut encore gagner une centaine de litres tout en laissant suffisamment de places au niveau des jambes des passagers arrière.

À l'avant, peu de changements : la planche de bord n’évolue quasiment pas hélas ; le design rectiligne et les matériaux cossus mais sans cachet rendent la présentation austère en dépit d’un éclairage d’ambiance coloré revu. Par ailleurs, les écrans d’instrumentation et du système multimédia, de respectivement 12 et 15 pouces de diagonale, sont lisibles mais envahissants et pas toujours intuitifs.