Le Volkswagen Touareg restylé (2023) fait le beau

Le Volkswagen Touareg de troisième génération existe depuis 2018. Le cousin plus « grand public » des Audi Q7, Porsche Cayenne et autres Bentley Bentayga se prépare sans surprise à recevoir son restylage de mi-carrière, le constructeur allemand jouant le « teasing » en dévoilant des images de prototypes camouflés du modèle dans la neige scandinave (avec des images sous les aurores boréales pour en mettre plein la vue).

Les nouveautés attendues sont classiques pour un restylage, avec une mise à jour intéressante au niveau de l’éclairage : comme Porsche qui vient de présenter un nouveau système matriciel ultra-sophistiqué pour ses optiques, Volkswagen annonce des feux avant « IQ Light HD » désormais équipés de 38 400 micro-LED chacun, avec un fonctionnement intelligent et plein de nouvelles capacités. Il faudra par ailleurs compter sur les habituels ajustements au niveau du style des boucliers, des feux arrière et des jantes. Et sur un habitacle revu lui aussi, avec une interface numérique améliorée et un niveau d’équipement supérieur.

Quelques nouveautés techniques

Volkswagen explique que le Touareg restylé possèdera un capteur détectant la charge du toit (pouvant aller jusqu’à 100 kg) pour adapter automatiquement la calibration de l’ESP en fonction de ce chargement. Côté motorisation, il faudra attendre quelques semaines pour découvrir la nouvelle gamme en détail. La version hybride rechargeable V6 (disponible avec 381 et 462 chevaux sur le modèle actuel) sera reconduite et il s’agira probablement du seul type de motorisation proposé en France. Le Touareg restylé sera officiellement présenté l’été prochain et sa commercialisation suivra dans la foulée.