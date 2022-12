Ce qu'on a le droit de vous dire du Porsche HD Matrix

Plonger dans le secret le plus total de l’usine Porsche de Weissach après un petit passage touristique au beau musée de la marque à Zuffenhausen. Voilà le programme de cette journée de travail du 7 novembre dernier où le constructeur devait nous montrer pour la première fois sa nouvelle technologie de lumière, appelée à se retrouver sur tous les futurs modèles de la gamme. L’occasion parfaite, pour un journaliste automobile, d’espionner de près les travaux de la marque sur un site qui grouille de mulets de développement et autres prototypes de véhicules futurs. Dès l’entrée sur le site de Weissach, d’ailleurs, nous croisons plusieurs de ces prototypes camouflés régulièrement pris en photo sur la Nordschleife ou les routes de la région. Problème : Porsche nous a fait venir ici à la seule condition de signer de nombreux papiers dont une feuille interdisant noir sur blanc de parler des prototypes vus pendant cette journée. Sur le principe, ça revient à peu près à vous emmener dans la zone 51 du Nevada en vous précisant de tout garder pour vous.

Alors, revenons au sujet principal : la lumière. Si Porsche nous a fait venir à Weissach, ce n’est pas pour nous faire essayer une voiture. Enfin si, on a bien posé notre séant sur le siège passager d’un prototype de développement dont le camouflage, ajouré à certains endroits, laissait voir des détails particulièrement intéressants. Mais je ne peux malheureusement pas en dire plus sous peine de poursuites pénales. Bref, la lumière donc. Porsche nous a présenté le HD Matrix, la technologie qui équipera les optiques avant de toutes les prochains modèles de série de la marque. Plutôt connue pour les performances de ses voitures et les sensations de pilotage de ses machines, Porsche chasse sur le terrain d’Audi ou BMW qui adorent communiquer sur la signature lumineuse et les détails hi-tech de leurs phares.

Les LED mieux que le laser ?

Alors qu’Audi et BMW commercialisent des phares à technologie laser depuis quelques années sur leurs modèles haut de gamme, les nouveaux phares de Porsche se contentent d’un système à LED. Mais au lieu des optiques à 84 LED montées sur ses véhicules actuels, ce système HD Matrix compte un peu moins de 33 000 LED par phare, réparties en 4 modules.

Faisant largement appel aux micro-LED de dernière génération, ce système permet d’après Porsche d’améliorer au maximum la précision d’éclairage, tout en bénéficiant d’une portée maximale de 600 mètres (comme le laser) et en élargissant le champ d’éclairage. Mieux que le laser d’Audi et de BMW ? Oui, toujours d’après les experts de Porsche : « d’après nos recherches, la technologie laser présente davantage de défauts que de qualités », nous affirment-ils. « la puissance du laser est trop délicate à exploiter dans la vraie vie en raison des risques pour les yeux. Elle ne fonctionne donc que dans un champ d’application limité. Tout le contraire de notre système à LED, qui présente selon nous la meilleure efficacité tout en limitant aussi la consommation d’énergie et même le poids, le tout avec une puissance d'éclairage similaire dans la vraie vie ».

La nouvelle signature lumineuse de Porsche

Jusqu’à présent, la signature lumineuse diurne de Porsche se constituait de quatre points ronds façon barillet de revolver, accompagnés d’un gros point central la nuit en feux de croisement. La signature des nouveaux phares HD Matrix conserve le style des quatre blocs lumineux, mais elle reste la même de jour comme de nuit contrairement à l’ancien système. Pour les geek, Porsche a prévu une petite chorégraphie lors du démarrage et de l’arrêt de la voiture. Notez qu’elle reste plus sobre que les effets de chez Audi.

Sur la route, c’est impressionnant

Après une longue présentation théorique et de nombreux slides bourrés d’éléments très pointus en matière de lumière, Porsche nous a ensuite installés sur le siège passager d’un véhicule de développement pour expérimenter de nuit l’efficacité de ce système HD Matrix, une fois plongé dans la circulation autour de Weissach. Sans pouvoir vous parler du véhicule en question, concentrons-nous sur ces fameux phares. Couplé à la caméra frontale de la voiture, aux données de navigation et même à la caméra infrarouge (uniquement en option), le système HD Matrix analyse en permanence les paramètres afin d’allumer ses dizaines de milliers de LED et d’orienter leur faisceau le mieux possible en fonction des conditions. Notez que les blocs de phares sont désormais fixes, même lorsque le faisceau lumineux suit l’angle du volant dans les virages.

De notre propre observation, ces nouveaux phares offrent effectivement des performances impressionnantes : la voiture garde les pleins phares dès qu’elle sort des agglomérations et éclaire la route et ses alentours avec une efficacité remarquable. Surtout, cet éclairage reste excellent même lorsqu’un véhicule arrive en face. Ce dernier est alors occulté avec un contourage ultraprécis et aucune auto ne nous a jamais envoyé des appels de phare pour manifester un quelconque éblouissement. Grâce à la connexion avec la navigation, le système reconnaît aussi les situations de conduite sur les autoroutes à terre-plein central. Il conserve alors les pleins phares en permanence, tout en désactivant automatiquement les LED éclairant les voies d’en face, afin de ne pas éblouir les conducteurs roulant dessus. Le système projette aussi un « tapis » lumineux devant la voiture, matérialisant la voie dans laquelle il circule pour aider le conducteur. Cette fonctionnalité nous paraît moins utile et peut être désactivée via les menus de la voiture. Notez aussi qu'avec la caméra infrarouge en option, le système flashera les passants détectés pour alerter le conducteur.

Mieux qu’Audi ?

Il faudrait naturellement effectuer le même parcours d’essai avec une Audi A8 restylée ou une BMW Série 7 pour voir lequel des systèmes affiche la meilleure efficacité. Mais la vitesse de réaction et d’adaptation du Porsche HD Matrix nous a bluffés lors de ce parcours réalisé dans des conditions parfaites, avec tout de même certaines limites : sur les portions vallonnées, le champ du faisceau lumineux ne peut pas éclairer le haut des grosses bosses pour des raisons légales liées aux précautions anti-éblouissements. Et Porsche avoue que son système fonctionne beaucoup moins bien lorsqu’il pleut ou qu’il y a du brouillard, l’atmosphère chargée en eau obligeant à réduire la puissance d’éclairage maximale (et gênant également l’efficacité de la caméra). Préparez-vous en tout cas à découvrir ce nouveau regard sur toutes les futures Porsche de série, à commencer par le véhicule camouflé dont nous n’avons même pas le droit de vous révéler le nom.