Le Xiaomi YU7 GT s’est de nouveau illustré sur le Nürburgring, mais sans conducteur cette fois-ci

En mai dernier, la firme chinoise a fait parler d’elle en signant un tour de la boucle nord du Nürburgring, la fameuse Nordschleife, en 7:34.931. Le YU7 GT, ce grand SUV électrique de 1 003 ch, a ainsi battu l’Audi RS Q8 (7:38.698). Pour l’occasion, il s’était équipé « d’accessoires » spécifiques à ce type d’exercice : pneus semi-slick, arceau-cage, sièges baquets ou encore absence de banquette arrière.

Non content d’avoir battu les Allemands chez eux, Xiaomi est revenue à la charge en signant un nouveau temps. Cette fois-ci, le chiffre est nettement plus raisonnable, 10:29.483, mais il n’est pas dû à un pilote. Le SUV a bouclé ce tour de façon totalement autonome, un chiffre qui paraît alors loin d’être ridicule, au contraire.

Dans la vidéo postée par le constructeur, on y voit le SUV sans personne à bord, ni même un superviseur pour couper l’engin en cas d’erreur ou de « débordement ». Si le Xiaomi garde de la marge, que ce soit au niveau de l’allure ou du freinage, on note la fluidité de la conduite et la maîtrise des trajectoires. Bien sûr, il ne vient pas mordre les vibreurs pour grappiller quelques millièmes, mais la façon dont il évolue force le respect.

Ce n’est qu’un début

Xiaomi prouve ici sa maîtrise de la conduite autonome, du moins dans cet usage spécifique. Surtout, la marque ne va certainement pas s’arrêter en si bon chemin et reviendra sans aucun doute pour battre son propre record. À quel moment un constructeur allemand fera mieux ? Combien de temps reste-t-il avant que la machine ne batte l’homme ?