Le record du Nürburgring en SUV n’est plus allemand

Le Nürburgring était jusqu’ici une sorte de jardin privé pour les constructeurs germaniques. Un endroit où Porsche, Audi et autres fabricants de missiles familiaux venaient tomber des chronos avec des véhicules surélevés toujours plus rapides. Puis Xiaomi est arrivé. Oui, Xiaomi. La marque qui fabriquait encore des trottinettes et des smartphones pendant que le Cayenne Turbo GT Coupé limait du bitume.

Avec son nouveau SUV électrique YU7 GT, la firme chinoise a signé un chrono de 7:34.931 sur la mythique Nordschleife, soit mieux que l’Audi RS Q8 et ses 7:36.698. La recette ? Deux moteurs électriques développant 1003 chevaux cumulés, une batterie de 101,7 kWh et, surtout, un arsenal de modifications digne d’une journée track-day très sérieuse : pneus semi-slicks, arceau-cage, sièges baquets et banquette arrière sacrifiée sur l’autel du chrono.

Des équipements spécifiques

Évidemment, Xiaomi précise qu’il s’agit d’une configuration « Track Professional Package ». Traduction : une version un peu moins civilisée que celle qui ira chercher les enfants à l’école. Cela dit, Audi et Porsche faisaient exactement la même chose. Difficile donc de crier au scandale lorsque le nouveau roi du Nürburgring vient de Pékin plutôt que de Stuttgart.