Opel Astra Sports Tourer : pourquoi la version la plus chère est une mauvaise idée
En France, la compacte Allemande n’arrive pas à percer face aux compactes comme la 308, la C4 ouMégane. En phase de reconquête le constructeur tente de redonner un souffle à l’Astra et à sa version break appelée Sports Tourer. Vendue 1 000 € supplémentaires elle offre du style, du coffre et un peu plus d’efficience.
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Note
de la rédaction
13,1/20
En bref
Break compact
Restylage
A partir de 30 722 €
L’Astra, au design initial attrayant, a été très peu retouchée. La face avant noire laquée, appelée « Vizor », intègre une signature lumineuse élargie en forme de croix et un logo illuminé. Une première pour la compacte. Tout comme la technologie d’éclairage Intelli-Lux HD de dernière génération implantée pour la première fois dans l’Astra. Il s’agit d’une technologie plutôt premium. Les projecteurs sont adaptatifs et le faisceau lumineux est entièrement ajustable numériquement pour éclairer au mieux ce qui doit l’être sans éblouir les usagés.
L’ambiance à bord reste austère mais l’image renvoyée est plutôt qualitative. Opel a changé certaines garnitures, les plastiques laqués deviennent satinés et du textile recyclé fait son apparition. Le « Pure Panel », qui regroupe l’instrumention numérique et l’écran tactile en enfilade, est reconduite et toujours livrée de série tout comme les nouveaux sièges ergonomiques Intelli-Seats.
L’infotainment a également été mis à jour. Il s’agit de la dernière version en date développée par le groupe Stellantis qui est loin d’être la meilleure du marché. La résolution est correcte mais la réactivité est médiocre. Bon point, les commandes physiques pour les fonctions de base comme la soufflerie et la température sont reconduites.
Longue de 4,64 m, l’Astra fait partie des grandes de sa catégorie. Pourtant, elle ne se positionne pas comme la meilleure élève en matière d’accueil. L’espace à l’arrière est dans la moyenne basse avec une garde au toit restreinte et une place aux genoux très moyenne pour les passagers mesurant plus d’1m80.
Ce coffre, qui peut s'ouvrir de manière automatique avec un mouvement du pied sous le pare-chocs, donne accès à une soute d’environ 600 litres avec un plancher réglable sur les versions thermiques et un compartiment de rangement pour les cables et un kit anti-crevaison, sur notre version. Les motorisations hybrides rechargeables perdent un peu et tombe à 516 litres de base. Une fois la banquette rabattue (avec un schéma 40/20/40), on obtient 1 634 litres avec une surface de chargement quasiment plane. Pas mal. Dommage, il n'est pas possible de rabattre les dossiers depuis le coffre.
Chiffres clés *
- Longueur : 4,64 m
- Largeur : 1,86 m
- Hauteur : 1,44 m
- Nombre de places : 5 places
- Volume du coffre : 516 l / 1 553 l
- Boite de vitesse : Auto. à 7 rapports
- Carburant : Hybride essence électrique
- Taux d'émission de CO2 : NC
- Date de commercialisation du modèle : Avril 2022
* A titre d'exemple pour la version VI (2) SPORTS TOURER 1.6 HYBRIDE RECHARGEABLE 195 ULTIMATE.
Le bonus / malus affiché est celui en vigueur au moment de la publication de l'article.
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