La concurrence : un break, 4 moteurs

L’Opel Astra Sports Tourer se positionne sur le marché des breaks compacts généralistes. Son vaste panel de motorisations la place face à sa cousine de Stellantis, la Peugeot 308 SW. La Golf SW est plus chère dans tous les cas de figure et ne propose pas de bloc hybride rechargeable. La Toyota Corolla Touring Sport est plus attractive car livrée d'office avec un moteur hybride, mais son volume de coffre est plus restreint.

À retenir : un break séduisant mais plus pertinent en thermique

Pour un particulier, l’Opel Astra Sports Tourer se consomme mieux équipé de motorisations thermiques classiques, moins chères et moins pénalisantes pour le volume de coffre, principal attrait d'un break. La motorisation hybride rechargeable saura davantage séduire les professionnels grâce à sa fiscalité. Car son prix élevé, son autonomie décevante, sa trop faible puissance de recharge et son coffre plus petit n'apportent pas de valeur ajoutée par rapport à la concurrence.

Caradisiac a aimé

Le design plaisant

Les nombreux rangements

Le volume de coffre sur les versions thermiques

Le bon niveau de confort

Le maintien de sièges et l'éclairage performant

La consommation en carburant correcte

Caradisiac n'a pas aimé

L'autonomie en électrique de la version hybride rechargeable décevante

La faible puissance de recharge

Le volume de coffre de la version PHEV

Les nombreux à-coups de la boîte de vitesses en conduite urbaine

La lenteur de système multimédia