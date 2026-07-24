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Essai

Opel Astra Sports Tourer : pourquoi la version la plus chère est une mauvaise idée

Dans Nouveautés / Restyling

Alexandre Bataille

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4. Opel Astra Sports Tourer : un bon break mais à une condition très précise

 

Opel Astra Sports Tourer : pourquoi la version la plus chère est une mauvaise idée

 

La concurrence : un break, 4 moteurs

L’Opel Astra Sports Tourer se positionne sur le marché des breaks compacts généralistes. Son vaste panel de motorisations la place face à sa cousine de Stellantis, la Peugeot 308 SW. La Golf SW est plus chère dans tous les cas de figure et ne propose pas de bloc hybride rechargeable. La Toyota Corolla Touring Sport est plus attractive car livrée d'office avec un moteur hybride, mais son volume de coffre est plus restreint.

À retenir : un break séduisant mais plus pertinent en thermique

Pour un particulier, l’Opel Astra Sports Tourer se consomme mieux équipé de motorisations thermiques classiques, moins chères et moins pénalisantes pour le volume de coffre, principal attrait d'un break. La motorisation hybride rechargeable saura davantage séduire les professionnels grâce à sa fiscalité. Car son prix élevé, son autonomie décevante, sa trop faible puissance de recharge et son coffre plus petit n'apportent pas de valeur ajoutée par rapport à la concurrence.

Caradisiac a aimé

  • Le design plaisant
  • Les nombreux rangements
  • Le volume de coffre sur les versions thermiques
  • Le bon niveau de confort 
  • Le maintien de sièges et l'éclairage performant
  • La consommation en carburant correcte

 

Caradisiac n'a pas aimé

  • L'autonomie en électrique de la version hybride rechargeable décevante
  • La faible puissance de recharge
  • Le volume de coffre de la version PHEV
  • Les nombreux à-coups de la boîte de vitesses en conduite urbaine
  • La lenteur de système multimédia

 

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
(2) VI (2) SPORTS TOURER 1.6 HYBRIDE RECHARGEABLE 195 GS 50 (wltp) 44 690 €  €
VI (2) SPORTS TOURER (2) 1.2 TURBO HYBRIDE 145 AUTOMATIQUE EDITION 108 (wltp) 34 090 €  €
VI (2) SPORTS TOURER 1.2 TURBO HYBRIDE 145 AUTOMATIQUE BUSINESS 108 (wltp) 35 690 €  €
VI (2) SPORTS TOURER 1.2 TURBO HYBRIDE 145 AUTOMATIQUE GS 108 (wltp) 36 890 €  €
VI (2) SPORTS TOURER 1.2 TURBO HYBRIDE 145 AUTOMATIQUE ULTIMATE 108 (wltp) 39 290 €  €
VI (2) SPORTS TOURER 1.5 DIESEL 130 AUTOMATIQUE BUSINESS 129 (wltp) 35 690 €  €
VI (2) SPORTS TOURER 1.5 DIESEL 130 AUTOMATIQUE EDITION 129 (wltp) 34 900 €  €
VI (2) SPORTS TOURER 1.5 DIESEL 130 AUTOMATIQUE GS 129 (wltp) 37 790 €  €
VI (2) SPORTS TOURER 1.6 HYBRIDE RECHARGEABLE 195 BUSINESS 50 (wltp) 43 290 €  €
VI (2) SPORTS TOURER 1.6 HYBRIDE RECHARGEABLE 195 EDITION 50 (wltp) 41 890 €  €
VI (2) SPORTS TOURER 1.6 HYBRIDE RECHARGEABLE 195 ULTIMATE 50 (wltp) 47 090 €  €
VI (2) SPORTS TOURER ELECTRIQUE 156 BUSINESS 58 KWH 0 (wltp) 41 690 €  €
VI (2) SPORTS TOURER ELECTRIQUE 156 EDITION 58 KWH 0 (wltp) 40 190 €  €
VI (2) SPORTS TOURER ELECTRIQUE 156 GS 58 KWH 0 (wltp) 42 190 €  €
VI (2) SPORTS TOURER ELECTRIQUE 156 ULTIMATE 58 KWH 0 (wltp) 44 590 €  €
VI (2) SPORTS TOURER TOURER 1.5 DIESEL 130 AUTOMATIQUE ULTIMATE 129 (wltp) 40 190 €  €

 

 

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