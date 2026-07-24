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Opel Astra 6 Sports Tourer

Essai

Opel Astra Sports Tourer : pourquoi la version la plus chère est une mauvaise idée

Dans Nouveautés / Restyling

Alexandre Bataille

2  

6. La fiche technique de l'Opel Astra ST 2026

 

Opel Astra Sports Tourer : pourquoi la version la plus chère est une mauvaise idée

 

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
(2) VI (2) SPORTS TOURER 1.6 HYBRIDE RECHARGEABLE 195 GS 50 (wltp) 44 690 €  €
VI (2) SPORTS TOURER (2) 1.2 TURBO HYBRIDE 145 AUTOMATIQUE EDITION 108 (wltp) 34 090 €  €
VI (2) SPORTS TOURER 1.2 TURBO HYBRIDE 145 AUTOMATIQUE BUSINESS 108 (wltp) 35 690 €  €
VI (2) SPORTS TOURER 1.2 TURBO HYBRIDE 145 AUTOMATIQUE GS 108 (wltp) 36 890 €  €
VI (2) SPORTS TOURER 1.2 TURBO HYBRIDE 145 AUTOMATIQUE ULTIMATE 108 (wltp) 39 290 €  €
VI (2) SPORTS TOURER 1.5 DIESEL 130 AUTOMATIQUE BUSINESS 129 (wltp) 35 690 €  €
VI (2) SPORTS TOURER 1.5 DIESEL 130 AUTOMATIQUE EDITION 129 (wltp) 34 900 €  €
VI (2) SPORTS TOURER 1.5 DIESEL 130 AUTOMATIQUE GS 129 (wltp) 37 790 €  €
VI (2) SPORTS TOURER 1.6 HYBRIDE RECHARGEABLE 195 BUSINESS 50 (wltp) 43 290 €  €
VI (2) SPORTS TOURER 1.6 HYBRIDE RECHARGEABLE 195 EDITION 50 (wltp) 41 890 €  €
VI (2) SPORTS TOURER 1.6 HYBRIDE RECHARGEABLE 195 ULTIMATE 50 (wltp) 47 090 €  €
VI (2) SPORTS TOURER ELECTRIQUE 156 BUSINESS 58 KWH 0 (wltp) 41 690 €  €
VI (2) SPORTS TOURER ELECTRIQUE 156 EDITION 58 KWH 0 (wltp) 40 190 €  €
VI (2) SPORTS TOURER ELECTRIQUE 156 GS 58 KWH 0 (wltp) 42 190 €  €
VI (2) SPORTS TOURER ELECTRIQUE 156 ULTIMATE 58 KWH 0 (wltp) 44 590 €  €
VI (2) SPORTS TOURER TOURER 1.5 DIESEL 130 AUTOMATIQUE ULTIMATE 129 (wltp) 40 190 €  €
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