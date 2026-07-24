Opel Astra Sports Tourer : pourquoi la version la plus chère est une mauvaise idée
6. La fiche technique de l'Opel Astra ST 2026
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|(2) VI (2) SPORTS TOURER 1.6 HYBRIDE RECHARGEABLE 195 GS
|50 (wltp)
|44 690 €
|€
|VI (2) SPORTS TOURER (2) 1.2 TURBO HYBRIDE 145 AUTOMATIQUE EDITION
|108 (wltp)
|34 090 €
|€
|VI (2) SPORTS TOURER 1.2 TURBO HYBRIDE 145 AUTOMATIQUE BUSINESS
|108 (wltp)
|35 690 €
|€
|VI (2) SPORTS TOURER 1.2 TURBO HYBRIDE 145 AUTOMATIQUE GS
|108 (wltp)
|36 890 €
|€
|VI (2) SPORTS TOURER 1.2 TURBO HYBRIDE 145 AUTOMATIQUE ULTIMATE
|108 (wltp)
|39 290 €
|€
|VI (2) SPORTS TOURER 1.5 DIESEL 130 AUTOMATIQUE BUSINESS
|129 (wltp)
|35 690 €
|€
|VI (2) SPORTS TOURER 1.5 DIESEL 130 AUTOMATIQUE EDITION
|129 (wltp)
|34 900 €
|€
|VI (2) SPORTS TOURER 1.5 DIESEL 130 AUTOMATIQUE GS
|129 (wltp)
|37 790 €
|€
|VI (2) SPORTS TOURER 1.6 HYBRIDE RECHARGEABLE 195 BUSINESS
|50 (wltp)
|43 290 €
|€
|VI (2) SPORTS TOURER 1.6 HYBRIDE RECHARGEABLE 195 EDITION
|50 (wltp)
|41 890 €
|€
|VI (2) SPORTS TOURER 1.6 HYBRIDE RECHARGEABLE 195 ULTIMATE
|50 (wltp)
|47 090 €
|€
|VI (2) SPORTS TOURER ELECTRIQUE 156 BUSINESS 58 KWH
|0 (wltp)
|41 690 €
|€
|VI (2) SPORTS TOURER ELECTRIQUE 156 EDITION 58 KWH
|0 (wltp)
|40 190 €
|€
|VI (2) SPORTS TOURER ELECTRIQUE 156 GS 58 KWH
|0 (wltp)
|42 190 €
|€
|VI (2) SPORTS TOURER ELECTRIQUE 156 ULTIMATE 58 KWH
|0 (wltp)
|44 590 €
|€
|VI (2) SPORTS TOURER TOURER 1.5 DIESEL 130 AUTOMATIQUE ULTIMATE
|129 (wltp)
|40 190 €
|€
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