L’Opel Astra Sports Tourer déploie de nouveaux arguments pour tenter de prendre le dessus sur la Skoda Octavia Combi Le 21/02/2025 57

COMPARATIF – Après un début de carrière raté, le nouveau break Astra veut séduire grâce à une nouvelle version "faussement" hybride. Une arme que vient également de recevoir l’un de ses plus sérieux concurrents, le break Octavia, tout juste restylé. La bataille pour séduire les familles s’annonce épique.