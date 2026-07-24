Opel Astra Sports Tourer : pourquoi la version la plus chère est une mauvaise idée

Le break reconduit les motorisations de la berline avec du diesel, de l’hybride simple, de l’hybride rechargeable et de l’électrique. Notre version d’essai est assurée par le nouveau groupe hybride rechargeable 1.6 de 195 ch, dont la capacité de batterie a été portée à 14,6 kWh, permettant ainsi à l’Astra de parcourir jusqu’à 87 km (autonomie combinée WLTP) en 100 % électrique. C'est 20 km de mieux qu'avant le restylage. Cette motorisation coche les bonnes cases d'une voiture professionnelle, car elle est éligible à l'éco-score mais elle se positionne aussi comme la plus chère du catalogue (à patir de 38 000 €).

Autonomie électrique décevante, consommation rassurante

En mode hybride, et en adoptant un rythme de conduite assez enjoué, la consommation s’est limitée à 5,5 l/100 km. En 100% électrique, mode paramétré par défaut, le rayon d’action est d’une cinquantaine de kilomètres dans la vie réelle. C'est peu par rapport à la concurrence mais suffisant pour réaliser la quasi-totalité des trajets du quotidien à la seule force des électrons. L’agrément est au rendez vous avec une bonne gestion des passages de rapports et une vitalité somme toute bien présente. Quant à la recharge, il faudra se montrer patient car elle dispose uniquement d’un chargeur AC de 3, 7 kW c’est peu sachant que certain concurrents proposent le double de série, parfois 11 kW en option et même du DC (charge rapide) à 50 kW.

Pour un particulier, l'Astra Break s'avère plus recommandable équipée de la motorisation essence électrifiée de 145 ch ou du diesel de 130 ch (associé à une bonne boîte automatique à 8 rapports) pour les gros rouleurs. Ces deux versions, vendues environ 8 000 € de moins profitent d'un volume de coffre plus grand car il n'y a pas de batterie implantée dans le coffre. Enfin pour ceux qui le desirent, une minorité en France sur les ventes de l'Astra actuelle, il existe une version 100% électrique de 156 ch offrant un rayon d'action de 454 km (WLTP).

Pas d’évolution quand aux trains roulants. On apprécie la stabilité de l’auto à haute vitesse et le comportement sans mauvais surprise sur routes sinueuses. Les sièges ergonomiques et la suspension réglée souple contribuent à un bon niveau de confort.