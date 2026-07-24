Opel Astra Sports Tourer : pourquoi la version la plus chère est une mauvaise idée
5. Opel Astra Sports Tourer : Vaut-elle Mieux que les 308 SW, Golf SW et Seat Leon ?
L’Opel Astra Sports Tourer, à partir de 145 ch et 30 722 €, est évalué dans la catégorie des breaks compacts qui comprend notamment :
La Peugeot 308 SW, à partir de 145 ch et 32 160 €
La Volkswagen Golf SW, à partir de 116 ch et 34 800 €
La Seat Leon Sports Tourer, à partir de 116 ch et 29 300 €
|Opel Astra ST Hybride rechargeable 195 ch Ultimate
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Consommation : relevés Caradisiac
|Courroie de distribution/chaîne
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Recharge rapide
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Agrément boîte
|Amortissement
|Dynamisme
|Emissions polluantes à l'usage
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Autonomie électrique : données constructeur (parcours mixte)
|Autonomie électrique : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Système de récupération d'énergie
|Sécurité
|Crash-test (Euro Ncap)
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Note globale :
|13,1 /20
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