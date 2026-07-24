Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Opel Astra 6 Sports Tourer

Essai

Opel Astra Sports Tourer : pourquoi la version la plus chère est une mauvaise idée

Dans Nouveautés / Restyling

Alexandre Bataille

2  

5. Opel Astra Sports Tourer : Vaut-elle Mieux que les 308 SW, Golf SW et Seat Leon ?

 

Opel Astra Sports Tourer : pourquoi la version la plus chère est une mauvaise idée

L’Opel Astra Sports Tourer, à partir de 145 ch et 30 722 €, est évalué dans la catégorie des breaks compacts qui comprend notamment : 

La Peugeot 308 SW, à partir de 145 ch et 32 160 €

La Volkswagen Golf SW, à partir de 116 ch et 34 800 €

La Seat Leon Sports Tourer, à partir de 116 ch et 29 300 €

 

Opel Astra ST Hybride rechargeable 195 ch Ultimate
Budget
  • 6.38
  • 6.38
  • 6.38
  • 6.38
  • 6.38
 
Pratique
  • 6.27
  • 6.27
  • 6.27
  • 6.27
  • 6.27
 
Rapport prix/équipements
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
 
Sur la route
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
 
Sécurité
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
 
Note globale : 13,1 /20
Explication des critères de notation
Page précédente
Page suivante

Photos (46)

Voir tout

Sommaire

2  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Opel Astra 6 Sports Tourer

Opel Astra 6 Sports Tourer

SPONSORISE

Essais Opel Astra 6 Sports Tourer

Voir tous les essais Opel Astra 6 Sports Tourer

Comparatifs Opel Astra 6 Sports Tourer

Voir tous les comparatifs Opel Astra 6 Sports Tourer

Guides d'achat Break

Voir tous les guides d'achat

Toute l'actualité Opel Astra 6 Sports Tourer

Voir toute l'actu Opel Astra 6 Sports Tourer