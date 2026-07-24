L’Opel Astra Sports Tourer, à partir de 145 ch et 30 722 €, est évalué dans la catégorie des breaks compacts qui comprend notamment :

La Peugeot 308 SW, à partir de 145 ch et 32 160 €

La Volkswagen Golf SW, à partir de 116 ch et 34 800 €

La Seat Leon Sports Tourer, à partir de 116 ch et 29 300 €