La prudence et le respect des clients semblent être de nouveau de mise au sein du groupe Stellantis. En effet, si l’apparition d’un problème en série est une chose – tous les constructeurs en ont déjà connu au fil des années —, tenter de le "glisser sous le tapis" en espérant que les propriétaires des voitures incriminées ne protesteront pas trop en est une autre.

Parmi les dossiers SAV en cours chez l’entité franco-italo-américaine, il y a, comme nous nous en sommes déjà fait l’écho, celui des 4 cylindres 1.5 Diesel de dernière génération. Ce moteur est ainsi victime, sur une partie de sa production, de mauvais réglages qui entraînent des émissions d’oxydes d’azote (NOx) supérieures à ce que prévoit la réglementation.

Les best-sellers concernés

Après Citroën et après une première opération nommée KIV, Opel a donc lancé un nouveau rappel frappé des trois lettres KKT. Quatre modèles, parmi les plus vendus du label, sont ainsi appelés à repasser en atelier afin de procéder, d’après nos informations, à une mise à jour de l’ECU, l’unité de commande électronique du moteur.

Si vous êtes le possesseur d’une variante 1.5 Diesel d’une Astra assemblée entre le 11 janvier et le 6 décembre 2022, d’un Crossland fabriqué entre le 3 janvier et le 9 novembre 2022, d’un Mokka sorti de chaîne entre le 4 janvier 2022 et le 10 janvier 2023 ou d’une Corsa construite entre le 5 janvier et le 19 octobre 2022, vous serez ainsi, si ce n’est déjà fait, prochainement contacté par le constructeur.

D’après nos estimations, plus de 2 500 véhicules seraient concernés dans l’Hexagone.