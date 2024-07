Rappel : Citroën préfère prévenir que guérir

Vivement critiqué pour avoir laissé traîner dans le temps certains dossiers touchant à la fiabilité de ses modèles (on pense, notamment, aux problèmes du 1.2 PureTech ou à ceux liés aux airbags Takata), Stellantis semble avoir saisi l’importance de redorer son image et ne semble plus hésiter à organiser des opérations de rappels lorsqu’un souci est mis à jour.

Voilà qui rassurera plusieurs milliers de propriétaires de Spacetourer et Jumpy, le premier étant le dérivé à vocation familial du second qui est, pour sa part, un utilitaire de milieu de gamme. Une opération, dont le nom de code interne est JTT, est donc en cours dans notre pays mais aussi dans toute l’Europe.

Un problème lié à l'AdBlue

Le constructeur s’est ainsi aperçu que le voyant de dysfonctionnement présent au tableau de bord pouvait ne pas s’allumer en cas de défaillance de l’injecteur d’urée (même si Citroën n’a pas donné cette précision, on parle donc ici de véhicules équipés d’une motorisation BlueHDi). Le coupable a d’ores et déjà été identifié puisqu’il s’agit d’un logiciel du calculateur moteur.

Une version à l’étalonnage modifié de ce programme doit donc être téléchargé, ce qui devrait nécessiter environ 25 minutes. Les SpaceTourer et Jumpy concernés et immatriculés en France sont au nombre de 4 276. Ils sont sortis de chaîne à compter du 29 janvier 2020 et jusqu’au 2 juin 2022. Leurs types CE d’homologation débutent par e2*2007/46*0530* suivi d’un nombre compris entre 13 et 17, ou par e2*2007/46*0531* suivi d’un nombre allant de 17 à 21.