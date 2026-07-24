Finition Édition : à partir de 30 722 €

L'entrée de gamme offre déjà un équipement technologique et de sécurité très complet. Elle intègre le double écran numérique Pure Panel (instrumentation digitale de 10 pouces et écran central tactile de 10 pouces) compatible sans fil avec Apple CarPlay et Android Auto, des projecteurs et feux de jour à LED, la climatisation automatique monozone, le démarrage mains libres, le régulateur/limiteur de vitesse, l'aide au stationnement avant et arrière, ainsi que le freinage d'urgence autonome avec alerte de franchissement involontaire de ligne. Le toit reste de la couleur de la carrosserie et le véhicule est chaussé de jantes en alliage.

Finition GS : à partir de 33 270 €

La finition GS mise sur une présentation nettement plus dynamique et sportive. Elle adopte de série le toit bi-ton Noir Karbon, des logos et éléments de carrosserie noir brillant (Gloss Black), des jantes alliage de 17 pouces spécifiques et un volant sport en cuir chauffant. Côté technologies, elle monte en gamme avec le système de caméra panoramique à 360° Intelli-Vision, la climatisation automatique bizone, le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go, ainsi que les sièges sport certifiés AGR.

Finition Ultimate : à partir de 35 454 €

ÉIl s'agit du sommet de la gamme en matière de luxe et de technologie. La finition Ultimate est dotée des feux matriciels adaptatifs Intelli-Lux LED Pixel, de l'affichage tête haute projeté directement sur le pare-brise (Head-Up Display), du toit ouvrant panoramique en verre, d'une sellerie haut de gamme en Alcantara/suédine, du système audio Hi-Fi à 8 haut-parleurs et de la conduite semi-autonome Intelli-Drive incluant le changement de voie semi-automatique et l'alerte de trafic transversal arrière.

Le point techno : des feux haute performance



Le système Intelli-Lux LED Pixel / HD d'Opel s'appuie sur une matrice comprenant jusqu'à plus de 50 000 éléments LED gérés individuellement par une caméra frontale. En analysant le trafic en temps réel, il découpe et éteint très précisément les pixels lumineux autour des véhicules croisés ou suivis. Cela permet de rouler constamment en plein phare de nuit sans jamais éblouir les autres usagers, tout en éclairant intensément les bas-côtés.