Opel Astra Sports Tourer : pourquoi la version la plus chère est une mauvaise idée
3. Nouvelle Opel Astra Sports Tourer (2026) : Finitions, Prix et Équipements Faut-il Craquer ?
Finition Édition : à partir de 30 722 €
L'entrée de gamme offre déjà un équipement technologique et de sécurité très complet. Elle intègre le double écran numérique Pure Panel (instrumentation digitale de 10 pouces et écran central tactile de 10 pouces) compatible sans fil avec Apple CarPlay et Android Auto, des projecteurs et feux de jour à LED, la climatisation automatique monozone, le démarrage mains libres, le régulateur/limiteur de vitesse, l'aide au stationnement avant et arrière, ainsi que le freinage d'urgence autonome avec alerte de franchissement involontaire de ligne. Le toit reste de la couleur de la carrosserie et le véhicule est chaussé de jantes en alliage.
Finition GS : à partir de 33 270 €
La finition GS mise sur une présentation nettement plus dynamique et sportive. Elle adopte de série le toit bi-ton Noir Karbon, des logos et éléments de carrosserie noir brillant (Gloss Black), des jantes alliage de 17 pouces spécifiques et un volant sport en cuir chauffant. Côté technologies, elle monte en gamme avec le système de caméra panoramique à 360° Intelli-Vision, la climatisation automatique bizone, le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go, ainsi que les sièges sport certifiés AGR.
Finition Ultimate : à partir de 35 454 €
ÉIl s'agit du sommet de la gamme en matière de luxe et de technologie. La finition Ultimate est dotée des feux matriciels adaptatifs Intelli-Lux LED Pixel, de l'affichage tête haute projeté directement sur le pare-brise (Head-Up Display), du toit ouvrant panoramique en verre, d'une sellerie haut de gamme en Alcantara/suédine, du système audio Hi-Fi à 8 haut-parleurs et de la conduite semi-autonome Intelli-Drive incluant le changement de voie semi-automatique et l'alerte de trafic transversal arrière.
Le point techno : des feux haute performance
Le système Intelli-Lux LED Pixel / HD d'Opel s'appuie sur une matrice comprenant jusqu'à plus de 50 000 éléments LED gérés individuellement par une caméra frontale. En analysant le trafic en temps réel, il découpe et éteint très précisément les pixels lumineux autour des véhicules croisés ou suivis. Cela permet de rouler constamment en plein phare de nuit sans jamais éblouir les autres usagers, tout en éclairant intensément les bas-côtés.
Equipements et options
Version : VI (2) SPORTS TOURER 1.6 HYBRIDE RECHARGEABLE 195 ULTIMATE
Equipements de sécurité
ABS
Détecteur de pluie
TCS (contrôle électronique de traction)
Alerte de sous-gonflage des pneumatiques
Aide au démarrage en côte
Entrée et démarrage sans clé
Démarrage sans clé avec bouton "START"
Fixations Isofix aux places latérales AR
Airbags frontaux et latéraux conducteur et passager AV, rideaux (6 airbags)
Contrôle électronique de stabilité (ESP)
Systèmes d'Assistance : Intelli Drive 1.0
Equipements de confort
Accoudoir central AV
Direction assistée
Pare-brise chauffant
Banquette AR 40/20/40
Bluetooth
Porte-gobelet AV
Aide au stationnement AV/AR
Palettes au volant
Frein de parking électrique
Vitres AR surteintées
Vitres AV et AR électriques à ouverture séquentielle, anti-pincement
Climatisation automatique bi-zone
Banquette AR rabattable depuis le coffre
Coques de rétroviseurs noirs
Radio FM/AM/DAB+
Ligne de vitrage Noir
Ceintures de sécurité à prétension pyrotechnique
Vitrage latéral feuilleté pour une meilleure isolation acoustique
Pure Panel avec navigation & affichage tête haute étendu
Calandre AV avec vizor illuminé et logo rétro éclairé avec technologie Edge Light
Siège conducteur certifié AGR
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, avec éclairage d'accueil
Pack sièges intelli-seat ergonomiques + siège conducteur certifié AGR
Volant en cuir végane
Esthétique / Carrosserie
Ciel de toit noir
Toit Noir Karbon
Peinture métallisée
Barres de toit noir brillant
Jantes alliage 18" Pentagon - Noirs
Autres équipements
Pédalier Sport type Aluminium
Hayon motorisé
6 HP
Module Opel Connect
Rechargeur smartphones par induction
2 clés à plip
Condamnation centralisée
Freinage en cas de collision
2 pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé par LED
Pré-disposition crochet de remorquage
Plancher de coffre fixe
Appel d'urgence
Caméra de recul panoramique à 180°
Pare-choc AV sportif
Pare-brise feuilleté acoustique
Plage AR escamotable
Chargeur embarqué 3,7 kW
1 USB C (données), 2 USB (chargeur)
Freins à disques AV et AR
Filtre à pollen, odeurs et particules fines
Prise 12V à l'AV sur la console centrale
Sélecteur de mode de conduite
Logo "Opel" et lettrage "Astra" Noir
Câble de recharge Mode 2 - 1,8kW
Eclairage d'ambiance (8 couleurs) à l'AV
Boîte automate séquentielle 7 rapports
Chargeur sans fil
Console centrale Gris Ancre
Plafonniers AV/AR et éclairage de coffre à LED
Prise 12V AR
Pack Drive Assist
Phares Intelli-Lux Pixel LED
Options disponibles
-
Toit Ouvrant:
950 €
-
Omission du toit Noir Karbon:
0 €
-
Jantes alliage 18" Pentagon. Diamantées avec inserts gris/noirs:
400 €
-
Filet de charge haute:
200 €
-
Peinture métallisée:
790 €
-
KIT anti-crevaison avec Plancher de coffre Static Floor:
89 €
-
Chargeur embarqué 7,4 kW - Monophasé. - Câble de recharge Type 2 (AC):
400 €
-
Attache-remorque amovible:
800 €
-
Peintures métallisées:
790 €
-
Peinture opaque:
490 €
-
Jantes alliage 16" Phantom - Diamanté:
0 €
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