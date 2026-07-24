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Opel Astra 6 Sports Tourer

Essai

Opel Astra Sports Tourer : pourquoi la version la plus chère est une mauvaise idée

Dans Nouveautés / Restyling

Alexandre Bataille

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3. Nouvelle Opel Astra Sports Tourer (2026) : Finitions, Prix et Équipements Faut-il Craquer ?

 

Opel Astra Sports Tourer : pourquoi la version la plus chère est une mauvaise idée

Finition Édition : à partir de 30 722 € 

L'entrée de gamme offre déjà un équipement technologique et de sécurité très complet. Elle intègre le double écran numérique Pure Panel (instrumentation digitale de 10 pouces et écran central tactile de 10 pouces) compatible sans fil avec Apple CarPlay et Android Auto, des projecteurs et feux de jour à LED, la climatisation automatique monozone, le démarrage mains libres, le régulateur/limiteur de vitesse, l'aide au stationnement avant et arrière, ainsi que le freinage d'urgence autonome avec alerte de franchissement involontaire de ligne. Le toit reste de la couleur de la carrosserie et le véhicule est chaussé de jantes en alliage.

Finition GS : à partir de 33 270 €

La finition GS mise sur une présentation nettement plus dynamique et sportive. Elle adopte de série le toit bi-ton Noir Karbon, des logos et éléments de carrosserie noir brillant (Gloss Black), des jantes alliage de 17 pouces spécifiques et un volant sport en cuir chauffant. Côté technologies, elle monte en gamme avec le système de caméra panoramique à 360° Intelli-Vision, la climatisation automatique bizone, le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go, ainsi que les sièges sport certifiés AGR.

Finition Ultimate : à partir de 35 454 €

ÉIl s'agit du sommet de la gamme en matière de luxe et de technologie. La finition Ultimate est dotée des feux matriciels adaptatifs Intelli-Lux LED Pixel, de l'affichage tête haute projeté directement sur le pare-brise (Head-Up Display), du toit ouvrant panoramique en verre, d'une sellerie haut de gamme en Alcantara/suédine, du système audio Hi-Fi à 8 haut-parleurs et de la conduite semi-autonome Intelli-Drive incluant le changement de voie semi-automatique et l'alerte de trafic transversal arrière.

Le point techno : des feux haute performance

Le système Intelli-Lux LED Pixel / HD d'Opel s'appuie sur une matrice comprenant jusqu'à plus de 50 000 éléments LED gérés individuellement par une caméra frontale. En analysant le trafic en temps réel, il découpe et éteint très précisément les pixels lumineux autour des véhicules croisés ou suivis. Cela permet de rouler constamment en plein phare de nuit sans jamais éblouir les autres usagers, tout en éclairant intensément les bas-côtés.

 

 

 

 

 

 

Equipements et options

Version : VI (2) SPORTS TOURER 1.6 HYBRIDE RECHARGEABLE 195 ULTIMATE

Equipements de sécurité

  • ABS

  • Détecteur de pluie

  • TCS (contrôle électronique de traction)

  • Alerte de sous-gonflage des pneumatiques

  • Aide au démarrage en côte

  • Entrée et démarrage sans clé

  • Démarrage sans clé avec bouton &quot;START&quot;

  • Fixations Isofix aux places latérales AR

  • Airbags frontaux et latéraux conducteur et passager AV, rideaux (6 airbags)

  • Contrôle électronique de stabilité (ESP)

  • Systèmes d&#039;Assistance : Intelli Drive 1.0

Equipements de confort

  • Accoudoir central AV

  • Direction assistée

  • Pare-brise chauffant

  • Banquette AR 40/20/40

  • Bluetooth

  • Porte-gobelet AV

  • Aide au stationnement AV/AR

  • Palettes au volant

  • Frein de parking électrique

  • Vitres AR surteintées

  • Vitres AV et AR électriques à ouverture séquentielle, anti-pincement

  • Climatisation automatique bi-zone

  • Banquette AR rabattable depuis le coffre

  • Coques de rétroviseurs noirs

  • Radio FM/AM/DAB+

  • Ligne de vitrage Noir

  • Ceintures de sécurité à prétension pyrotechnique

  • Vitrage latéral feuilleté pour une meilleure isolation acoustique

  • Pure Panel avec navigation &amp; affichage tête haute étendu

  • Calandre AV avec vizor illuminé et logo rétro éclairé avec technologie Edge Light

  • Siège conducteur certifié AGR

  • Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, avec éclairage d&#039;accueil

  • Pack sièges intelli-seat ergonomiques + siège conducteur certifié AGR

  • Volant en cuir végane

Esthétique / Carrosserie

  • Ciel de toit noir

  • Toit Noir Karbon

  • Peinture métallisée

  • Barres de toit noir brillant

  • Jantes alliage 18&quot; Pentagon - Noirs

Autres équipements

  • Pédalier Sport type Aluminium

  • Hayon motorisé

  • 6 HP

  • Module Opel Connect

  • Rechargeur smartphones par induction

  • 2 clés à plip

  • Condamnation centralisée

  • Freinage en cas de collision

  • 2 pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé par LED

  • Pré-disposition crochet de remorquage

  • Plancher de coffre fixe

  • Appel d&#039;urgence

  • Caméra de recul panoramique à 180°

  • Pare-choc AV sportif

  • Pare-brise feuilleté acoustique

  • Plage AR escamotable

  • Chargeur embarqué 3,7 kW

  • 1 USB C (données), 2 USB (chargeur)

  • Freins à disques AV et AR

  • Filtre à pollen, odeurs et particules fines

  • Prise 12V à l&#039;AV sur la console centrale

  • Sélecteur de mode de conduite

  • Logo &quot;Opel&quot; et lettrage &quot;Astra&quot; Noir

  • Câble de recharge Mode 2 - 1,8kW

  • Eclairage d&#039;ambiance (8 couleurs) à l&#039;AV

  • Boîte automate séquentielle 7 rapports

  • Chargeur sans fil

  • Console centrale Gris Ancre

  • Plafonniers AV/AR et éclairage de coffre à LED

  • Prise 12V AR

  • Pack Drive Assist

  • Phares Intelli-Lux Pixel LED

Options disponibles

  • Toit Ouvrant

     : 

    950 €

  • Omission du toit Noir Karbon

     : 

    0 €

  • Jantes alliage 18" Pentagon. Diamantées avec inserts gris/noirs

     : 

    400 €

  • Filet de charge haute

     : 

    200 €

  • Peinture métallisée

     : 

    790 €

  • KIT anti-crevaison avec Plancher de coffre Static Floor

     : 

    89 €

  • Chargeur embarqué 7,4 kW - Monophasé. - Câble de recharge Type 2 (AC)

     : 

    400 €

  • Attache-remorque amovible

     : 

    800 €

  • Peintures métallisées

     : 

    790 €

  • Peinture opaque

     : 

    490 €

  • Jantes alliage 16" Phantom - Diamanté

     : 

    0 €

 

 

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