À Changshu, dans la province chinoise du Jiangsu, le premier exemplaire du nouveau Freelander 8 (JLR & Chery) est sorti des lignes de montage ce jeudi 30 juillet.

Disparu des catalogues en 2015, le célèbre nom de Land-Rover effectue ici sa résurrection comme marque à part entière dédiée aux véhicules à énergie nouvelle (électriques et hybrides à prolongateur d’autonomie).

Une ambition mondiale

Si le design et l’héritage de la marque britannique demeurent, le cœur technologique et les coûts de production sont désormais ancrés en Asie.

Pour concevoir ce SUV de plus de 5 mètres de long, JLR s’appuie sur l’architecture modulaire E0X du groupe Cherry et sur des technologies chinoises intégrant les batteries CATL (NMC 60 kWh, système 800 v) et les systèmes de conduite autonome Huawei.

Pour produire le nouveau fer de lance de la marque, la « freelander super factory » de Changshu dispose d’un outil de production de 1 100 robots pour un investissement total de 3,5 milliards de dollars.

Un habitacle first class

Mi-juillet lChery-JLR dévoilaient les premières images officielles de l’habitacle. L’agencement de l’habitacle s’articule en deux espaces distincts. Au conducteur le contrôle de la route, au passager le confort et le raffinement.

Le siège conducteur "Commander" est pensé pour offrir une posture dominante (assise à 350 mm et point H à 840 mm) et une visibilité optimale angles de vision de 19° vers le haut et 6,2° vers le bas.

Côté passager avant baptisé "L.A.D.Y", nom de la version commerciale de Chery, confère un généreux espace pour les jambes de 120 cm. Un système de ventilation (bouches d’aération dissimulées s’ouvrent automatiquement) à diffusion douce (gentle airflow) évite les flux d’air directs sur les passagers. Enfin la signature olfactive, inspirée des manoirs britanniques, rend hommage à l’héritage so chic de l’engin.

Une ambiance high-tech

Les commandes physiques sont décorées de motifs "clous de Paris" inspiré de la haute horlogerie. Les molettes de commande en cristal optique multifacettes bénéficient d’un éclairage personnalisable (256 couleurs).

L’environnement numérique intègre la "Surround View Gallery", un écran panoramique de 46,3 pouces (1,2 m), 8 K qui intègre les informations de conduite. À l’arrière, un écran de 17,3 pouces fixé au plafond offre un divertissement immersif aux passagers.

L’Europe en second rideau

La feuille de route commerciale témoigne d’un redéploiement des priorités de l’industrie haut de gamme. Le Moyen-Orient a été choisi comme marché pionnier pour le nouveau Freelander 8. Comme l’a révélé Chery en janvier dernier, "le succès marketing de pré-lancement au Moyen-Orient est crucial pour garantir le positionnement haut de gamme premium de la marque".

D’après nos confrères de Drive Arabica, plusieurs véhicules sillonneraient actuellement le désert pour calibrer le système de gestion thermique des batteries et le comportement tout-terrain de l’engin. La présentation officielle du modèle de série aura lieu à Abu Dhabi en septembre prochain, mais les commandes s’ouvriront dès le 10 août. L’arrivée sur le marché européen est quant à elle prévue pour 2027. Le temps pour la coentreprise de finaliser mes homologations nécessaires.

Un nouveau standard

JLR et Chery entendent combiner l’aura du patrimoine britannique à l’efficience de l’écosystème électrique chinois, pour proposer avec le Freelander 8 une alternative haut de gamme compétitive face aux acteurs historiques allemands en perte de vitesse et aux nouveaux entrants asiatiques en manque d’image.